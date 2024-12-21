ASKON, Suriye'deki İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ulaşımında Bulundu

ASKON'dan Suriye'ye Yardım Eli

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) heyeti, "Halepli kardeşlerimizin yanındayız" kampanyası kapsamında topladığı yardımları Suriye'deki ihtiyaç sahipleriyle buluşturdu. Yardım kolileri, Deniz Feneri Derneği işbirliğiyle Halep'te dağıtıldı.

İhtiyaç Sahiplerine Destek

ASKON'dan yapılan açıklamada, dernek heyetinin Suriye'deki temasları sırasında yalnızca yardım kolileri teslim etmekle kalmadığı, aynı zamanda yemek ve ekmek dağıtım organizasyonlarında da aktif rol aldığı belirtildi. Heyet, Baas rejimi döneminde zulme uğramış aileleri ziyaret ederek onlarla dayanışma içinde bulunduklarını açıkladı.

Orhan Aydın: Dayanışma ve Güvenlik Ön Planda

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Suriye'de uzun yıllar süren zulmün sona ermesinin mutluluk verici olduğunu ifade etti. Aydın, Suriye'nin yeniden inşa sürecinin önemine dikkat çekerek, komşu ülkelerin dayanışmanın en üst seviyede sürdürmesi gerektiğini vurguladı. "Suriye'nin güven içinde olması, ülkemizin de güven içerisinde olması demektir. Bu bilinçle buradayız ve Suriye halkıyla dayanışma içerisindeyiz," şeklinde konuştu.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) heyeti, "Halepli kardeşlerimizin yanındayız" kampanyası kapsamında üyelerinin desteğiyle toplanan yardımları Suriye halkıyla buluşturdu.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) heyeti, "Halepli kardeşlerimizin yanındayız" kampanyası kapsamında üyelerinin desteğiyle toplanan yardımları Suriye halkıyla buluşturdu.