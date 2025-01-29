ASML, 2024'te Beklentileri Aşan Sipariş ve Gelir Rakamlarıyla Gündemde

ASML, 2024 İkinci Çeyrek Sonunda Beklentilerin Üzerinde Sipariş ve Gelir Açıkladı

Hollandalı çip üretim teknolojileri firması ASML, yapay zeka ivmesinin devam etmesiyle 2023 yılının son çeyreği için beklentilerin üzerinde satış ve sipariş açıkladı.

2023 Gelirleri %24 Arttı

Avrupa'nın en değerli 5. şirketi konumunda olan ASML, 2024'ün son çeyreği ve genel bilançosunu yayımladı. Şirketin geliri, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre %24 artışla 9,26 milyar avroya ulaştı. Bu rakam, hem şirketin kendi tahminlerini hem de analistlerin beklentilerini aştı.

Yapay Zeka ve Sipariş Alımında Yükseliş

Yapay zeka, çip endüstrisi için büyümenin önemli bir itici gücü olmaya devam ederken, ASML daha önce 2023 yılının son çeyreğinde gelirlerinin 8,8-9,2 milyar avro arasında olacağını öngörmüştü. Şirketin brüt kar marjı ise %51,7'ye çıkarak bir önceki çeyreğe göre 0,9 puan artış gösterdi.

Beklenenden Fazla Sipariş Alımı

Son çeyrek itibarıyla ASML'nin sipariş alımının güçlü bir gelişim sergilediği gözlemlendi. Yaklaşık 7,1 milyar avroluk yeni iş alındı. Analistler ise bu dönemde yalnızca 3,99 milyar avro sipariş alımını bekliyorlardı.

2024 Gelirleri 28,26 Milyar Avroya Yükseldi

Şirket, 2024 genelinde elde ettiği gelirin, 2023'e göre %2,56 artarak 28,26 milyar avroya ulaştığını duyurdu. Geçtiğimiz yıl ASML, 27,55 milyar avro gelir elde etmişti. Elektronik cihazların beyni olarak tanımlanan çipler, günümüz teknolojisinde büyük bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, ASML, fotolitografi sistemleri geliştirme ve üretiminde lider konumda bulunmaktadır.

Çin ile İlişkiler ve İhracat Kısıtlamaları

Ancak ASML, ABD'nin ulusal güvenlik açısından kritik gördüğü çip teknolojileri nedeniyle, Pekin ile Washington arasındaki teknoloji savaşlarında zor bir durumla karşı karşıya. Şirket, ABD ve Hollanda hükümetlerinin uyguladığı ihracat kısıtlamaları nedeniyle Çin pazarında zorlu bir iş ortamı yaşamaktadır.