ASO: Ankara'nın Yüksek Teknoloji İhracatını Kalıcı Güçlendirme Hedefi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, kurumun yayımladığı 2025 Yılı İhracat Değerlendirme Raporunu değerlendirdi. Ardıç, raporun; Ankara’nın teknoloji yoğun üretim kapasitesini ve sanayi odaklı büyüme modelini öne çıkardığını vurguladı.

Raporun öne çıkan bulguları

ASO raporuna göre, Türkiye genelinde sanayi kaynaklı büyümenin sürdürüldüğü bir yıl yaşandı. Raporda, Türkiye’nin mal ihracatı 2025 yılında 273,4 milyar dolara ulaşırken; orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracat payının arttığına dikkat çekildi. Rapor, ihracatta nicelikten niteliğe geçişin sürdüğünü ve sürdürülebilir büyümenin birim fiyat, ürün niteliği ve pazar derinliği üzerinden sağlanabileceğini belirtiyor.

Ankara’nın performansı ve sektörlerdeki dönüşüm

Ardıç, 2025 yılında Ankara’nın ihracatının %24,3 artarak 17,5 milyar dolara yükseldiğini ve ilin en yüksek artışı gerçekleştiren ilk 10 il arasında yer aldığını hatırlattı. Ardıç, "Bu tablo, Ankara sanayisinin dönüşüm kapasitesinin ve teknoloji yoğun üretim yapısının ihracatta belirleyici hale geldiğini açık biçimde ortaya koyuyor" dedi.

Başkan, Ankara'nın savunma, havacılık, makine, elektrik-elektronik ve ileri teknoloji odaklı sanayi altyapısıyla ihracatta yüksek katma değer üreten şehirler arasında öne çıktığını belirtti. Ayrıca savunma sanayiindeki ileri mühendislik, yazılım ve üretim kabiliyetlerinin diğer sektörlere yayılmasının, ülkenin yüksek teknolojili ihracat kapasitesini büyütecek stratejik bir çarpan olacağını vurguladı.

ASO Teknoloji Üssü ve destek mekanizmaları

Ardıç, ASO’nun vizyonunu Başkent’in yüksek teknolojili ve katma değerli üretimin merkezi haline getirmek olarak tanımladı. "ASO Teknoloji Üssü ile teknoloji tabanlı girişimciliği ve üretimi aynı ekosistemde buluşturarak, Ankara’nın yüksek teknoloji odaklı ihracatını kalıcı biçimde güçlendirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ardıç ayrıca, İhracat Destek Ofisi aracılığıyla sanayicilere devlet destekleri, pazar bilgisi ve yol haritası sunduklarını; Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ile uluslararası pazarlara ilişkin güncel ve güvenilir bilgiye erişim sağladıklarını belirtti.

Kapanış değerlendirmesi

Ardıç konuşmasını, "Zorlu küresel şartlara rağmen üretimden, yatırımdan ve ihracattan vazgeçmeyen Ankaralı sanayicilerimizi yürekten kutluyorum" sözleriyle tamamladı. ASO, bu yönelim doğrultusunda sanayicilerin yanında olmaya ve Ankara’yı sanayi ile teknolojinin başkenti olarak ileri taşımaya kararlı olduğunu duyurdu.

Stratejik çıkarımlar

Raporda, Avrupa Birliği başta olmak üzere ana pazarlarda yakın coğrafyadan tedarik avantajı, güçlü sanayi altyapısı ve lojistik kabiliyetlerin ön plana çıktığı; ihracata yönelik finansman mekanizmalarının etkinliği, pazar çeşitlendirme stratejileri ve yüksek teknolojili üretimi destekleyen politikaların ihracatın kalıcı biçimde güçlenmesinde kritik rol oynayacağı vurgulandı.

ANKARA SANAYİ ODASI (ASO) BAŞKANI SEYİT ARDIÇ