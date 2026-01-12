KUDAKA'dan 46 Milyon TL'lik SOGEP Desteği: 4 Projeyle Sosyal Kalkınma Hedefleniyor

KUDAKA 2025 SOGEP başvurularını tamamladı: 4 proje destekleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 2025 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) başvurularının değerlendirme süreci, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından tamamlandı.

Programın temel hedefleri arasında yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunların azaltılması, dezavantajlı kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımının sağlanması, istihdam edilebilirliğin artırılması ile sosyal girişimcilik ve yenilikçiliğin yaygınlaştırılması yer alıyor.

KUDAKA bölgesinden sunulan projeler arasından 4 proje desteklenmeye değer bulundu. Desteklenen projelerin toplam yatırım tutarı yaklaşık 46 milyon TL olurken, KUDAKA tarafından sağlanacak mali desteğin tutarı yaklaşık 24 milyon TL olarak açıklandı.

Projelerin hayata geçirilmesiyle bölgede yaklaşık 40 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor. Yetkililer, desteklenen çalışmaların bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sunacağını vurguladı.

2025 Yılı SOGEP Kapsamında Desteklenen Projeler

Erzurum: Yeteneğini Keşfet Düşlediğin Renk ve Motifleri Halıya Yansıt

(Atatürk Üniversitesi Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Erzincan: Engelsiz Nefes Evi

(Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)

Erzincan: Erzincan’ın Soğuk Zinciri, Üreten Ailelerle Büyüyor

(Erzincan İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği)

Bayburt: Ahşap İşleme Atölyesi Projesi

(Bayburt M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü)

Yetkililer, SOGEP kapsamında desteklenen projelerin bölgedeki sosyal yapının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması açısından önemli bir rol üstleneceğini belirtti.

