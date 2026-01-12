KUDAKA'dan 46 Milyon TL'lik SOGEP Desteği: 4 Projeyle Sosyal Kalkınma Hedefleniyor

KUDAKA, 2025 Yılı SOGEP kapsamında 4 projeye toplam ~46 milyon TL yatırım değeriyle destek verecek; yaklaşık 24 milyon TL mali destek ve ~40 kişilik istihdam hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:24
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:24
KUDAKA'dan 46 Milyon TL'lik SOGEP Desteği: 4 Projeyle Sosyal Kalkınma Hedefleniyor

KUDAKA 2025 SOGEP başvurularını tamamladı: 4 proje destekleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 2025 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) başvurularının değerlendirme süreci, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından tamamlandı.

Programın temel hedefleri arasında yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunların azaltılması, dezavantajlı kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımının sağlanması, istihdam edilebilirliğin artırılması ile sosyal girişimcilik ve yenilikçiliğin yaygınlaştırılması yer alıyor.

KUDAKA bölgesinden sunulan projeler arasından 4 proje desteklenmeye değer bulundu. Desteklenen projelerin toplam yatırım tutarı yaklaşık 46 milyon TL olurken, KUDAKA tarafından sağlanacak mali desteğin tutarı yaklaşık 24 milyon TL olarak açıklandı.

Projelerin hayata geçirilmesiyle bölgede yaklaşık 40 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor. Yetkililer, desteklenen çalışmaların bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sunacağını vurguladı.

2025 Yılı SOGEP Kapsamında Desteklenen Projeler

Erzurum: Yeteneğini Keşfet Düşlediğin Renk ve Motifleri Halıya Yansıt

(Atatürk Üniversitesi Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Erzincan: Engelsiz Nefes Evi

(Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)

Erzincan: Erzincan’ın Soğuk Zinciri, Üreten Ailelerle Büyüyor

(Erzincan İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği)

Bayburt: Ahşap İşleme Atölyesi Projesi

(Bayburt M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü)

Yetkililer, SOGEP kapsamında desteklenen projelerin bölgedeki sosyal yapının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması açısından önemli bir rol üstleneceğini belirtti.

KUDAKA’DAN SOSYAL KALKINMAYA 46 MİLYON TL’LİK DESTEK

KUDAKA’DAN SOSYAL KALKINMAYA 46 MİLYON TL’LİK DESTEK

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ’da 59 milyar 771 milyon TL'lik kamu yatırımı — 2025'te 1.156 proje
2
KUDAKA'dan 46 Milyon TL'lik SOGEP Desteği: 4 Projeyle Sosyal Kalkınma Hedefleniyor
3
KUDAKA'dan Sosyal Kalkınmaya 46 Milyon TL'lik Destek
4
Bolat: Yasa Dışı Ticaret ve Kaçakçılıkla Mücadele Güçlendirilecek
5
Altın: Belirsizliğin Sigortası ve Küresel Sistemin Yeniden Şekillenmesi
6
Alaşehir'de Üzümde Rekabet ve Kalıntı Alarmı: TARİŞ'ten Planlı Üretim Çağrısı
7
Garanti BBVA'ya World Finance Digital Banking Awards 2025'ten İki Ödül

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları