Kahramanmaraş’ta Yorgancılık Yok Olma Tehlikesinde: 40 Yıllık Usta Uyardı

Kahramanmaraş’ta yorgancılık mesleği yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Dulkadiroğlu ilçesi Kanlıdere Caddesinde yaklaşık yarım asırdır esnaflık yapan 62 yaşındaki Ali Kösesakal, el emeğine dayalı yorgancılık mesleğinin değişen tüketim alışkanlıkları ve çırak yetişmemesi nedeniyle yok olma noktasına geldiğini belirtti. Kösesakal, 40 yıldır aynı iş yerinde hizmet verdiğini ve mesleğin yakın gelecekte yok olabileceğini ifade etti.

Çırak yok, meslek genç nesle aktarılmıyor

Kösesakal, mesleğe çocuk yaşta başladığını anlattı ve bölgenin zamanla Kahramanmaraş’ın "Yorgancılar Çarşısı" haline geldiğini söyledi. Esnaf, "Eskiden çok kalfamız vardı, çok insan yetiştirdik. Maraş’ta ve Türkiye genelinde el emeği bittiği için artık çırak bile gelmiyor, eleman yetişmiyor" diyerek uyardı.

Usta, "Biz burada yorgancılığı en fazla 3 yıl daha yapabiliriz. Ondan sonra bu insanlara hizmet edecek kimse kalmayacak." ifadelerini kullandı. Kösesakal, şimdiye kadar en az üç kalfa yetiştirdiğini, bu kişilerin evlerini geçindirebildiğini ancak günümüzde emeğin karşılığını alamadıklarını vurguladı.

"Her şey naylonlaştı"

Kösesakal, doğal malzemenin önemine dikkat çekerek, yün ve pamukun sağlık açısından çok önemli olduğunu savundu. "Atalarımız bu yünlerle nasıl yaşamışsa, ben de öyle yaşamayı tavsiye ederim" diyen Kösesakal, naylon ve sentetik ürünlerin yaygınlaşmasına şöyle tepki gösterdi: "Hazır al, makineye at, yıka. Üç sene sonra yenisini al."

Usta, yünün yıkanmaya karşı canlılığını koruduğunu ve kullanıcıyı dinç uyandırdığını belirterek, genç neslin kolaycılığı nedeniyle el emeğine değer vermediğini ifade etti.

Usta sayısı hızla azalıyor, çeyiz geleneği sürüyor

Kösesakal, Maraş’ta sadece 5 usta kaldığını ve hepsinin yaşının 60’ın üzerinde olduğunu söyledi. Diğer ilçelerde usta sayısının neredeyse yok seviyesine indiğini belirtti. İç Anadolu’da yün yorganın halen revaçta olduğunu, Kahramanmaraş’ta ise özellikle çeyiz yorganı ve kadife yorganların rağbet gördüğünü anlattı.

Kadife yorganlarda yaklaşık yüz modele sahip olduklarını, müşterinin rengine ve modeline karar vermesinin ardından bir hafta ile on gün içinde teslimat yaptıklarını söyledi. Bir yorganın yapımının yaklaşık 1,5 gün sürdüğünü; altı ilikli, düğmeli melefesiyle birlikte hazırlandığını aktardı. Fiyatlar 4.000 ile 4.500 lira arasında değişirken, esnafa kalan yaklaşık 2.500 lira olduğunu belirterek emeğin karşılığının yetersiz kaldığını dile getirdi.

Ali Kösesakalın sözleri, geleneksel el sanatlarının korunması ve mesleklerin genç kuşaklara aktarılması gerektiğine dair önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA 40 YILDIR YORGANCILIK YAPAN ESNAF, 3 YIL SONRA KENTTE YORGANCILIK YAPAN ESNAFIN KALMAYACAĞINI İFADE EDEREK İNSANLARIN ARTIK HAZIR VE MAKİNADA YIKANABİLİR ÜRÜNLERİ TERCİH ETTİĞİNİ SÖYLEDİ.