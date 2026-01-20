Garanti BBVA Emeklilik Ameliyat Sigortası Garanti BBVA Mobil'de

Garanti BBVA Emeklilik Ameliyat Sigortası artık Garanti BBVA Mobil’de

Yatarak cerrahi müdahalelere odaklı, uçtan uca dijital çözüm

Garanti BBVA Emeklilik, yatış gerektiren cerrahi müdahalelere odaklanan Ameliyat Sigortası ürününü Garanti BBVA Mobil üzerinden uçtan uca dijital satışla müşterilerinin hizmetine sundu.

Ürün; ameliyat, maluliyet ve yaşam kaybı teminatlarının yanı sıra ücretsiz check-up, ücretsiz diş bakım paketi ve United Health Global sağlık networküne erişim sunuyor.

Ameliyat Sigortası, hastanede yatışı gerektiren cerrahi operasyonlarda poliçede belirtilen teminat tutarı doğrultusunda toplu ödeme imkânı sağlıyor. Ayrıca, kaza veya hastalık sonucu oluşabilecek maluliyet durumlarında sigortalıya; yaşam kaybı halinde ise hak sahiplerine poliçede belirtilen tutar ödeniyor.

Sigortalılar, alacakları toplu ödemeyi ameliyat sonrası ek masraflar veya farklı ihtiyaçlar için kullanabiliyor; bu sayede finansal yük hafifletiliyor ve ödeme süreci hızlanıyor.

Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Nurdan Tunay Günaylı ürünle ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Sağlık alanındaki ihtiyaçların giderek daha çeşitlendiği ve kişiselleştiği bir dönemdeyiz. Müşterilerimizin hayatın farklı evrelerinde karşılaşabilecekleri risklere, daha esnek ve erişilebilir çözümlerle yanıt vermeyi önceliklendiriyoruz. Ameliyat Sigortası’nı, tam da bu bakış açısıyla; belirli bir ihtiyaca odaklanan, anlaşılır ve ulaşılabilir bir ürün olarak hayata geçirdik. Müşterilerimizin finansal yolculuklarının her adımında yanlarında olmaya, değişen yaşam dinamiklerine uyum sağlayan, dijital ve yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyoruz."

Poliçe kapsamında sunulan ek avantajlar arasında yılda bir kez geçerli ücretsiz check-up, ücretsiz diş bakım paketi ve United Health Global sağlık networküne erişim yer alıyor.

Ameliyat Sigortası, Garanti BBVA Mobil üzerinden kolayca yaptırılabiliyor ve dijital süreç sayesinde başvuru ve satın alma adımları hızlı şekilde tamamlanabiliyor.

GARANTİ BBVA EMEKLİLİK GENEL MÜDÜRÜ NURDAN TUNAY GÜNAYLI