ASO Başkanı Ardıç: 2025 3. Çeyrek Büyüme Beklentilere Paralel — Yıllık %3,7, Çeyreklik %1,1

Ardıç'ın Değerlendirmesi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, 2025 yılı üçüncü çeyrek büyüme verilerini değerlendirerek, "2025 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamları beklentilere paralel gerçekleşti. Yıllık bazda ekonomi yüzde 3,7 büyürken, çeyreklik bazda büyümenin yüzde 1,1 seviyesine gerçekleşmesi, daha ılımlı bir büyüme patikasına işaret ediyor" dedi.

Ardıç, yıllık büyümenin yüzde 3,7 ve çeyreklik büyümenin yüzde 1,1 seviyesinde gerçekleşmesinin, büyüme yönünde olumlu bir sinyal taşıdığını vurguladı. Özel tüketim harcamalarında önceki çeyreğe göre sınırlı bir yavaşlama olduğunu, iç talebin büyümeye katkısının azaldığını ancak net dış talebin son dört çeyrektir büyümeyi sınırladığını belirtti.

Büyümeye Sektörel Katkular ve Yatırım Eğilimleri

Üçüncü çeyrekte büyümenin ağırlıklı olarak inşaat ve sanayi kaynaklı olduğunu aktaran Ardıç, hizmetler sektörünün yüzde 4,4 artışının da büyümeye pozitif katkı sağladığını söyledi. Sanayiye ilişkin iki önemli veriye dikkat çekti: Gayrisafi Sabit Sermaye Yatırımları yüzde 11,7, makine ve teçhizat yatırımları ise yüzde 11,3 arttı. Bu çift haneli artışların, sanayide toparlanmanın "geçici değil, yatırımla desteklenen" bir aşamaya geçtiğini gösterdiğini ifade etti.

Ardıç, performansta reel üretim artışının yanı sıra baz etkisinin de kısmi katkısı olduğunu hatırlatarak, dezenflasyon süreci ve dış pazardaki daralmaya rağmen sanayi sektöründeki toparlanma eğiliminin devam etmesini beklediklerini belirtti.

KOBİ'ler ve Sanayi Politikalarının Öncelikleri

Başkan Ardıç, iç talepteki dalgalanmalar, artan maliyetler ve finansmana erişimdeki sıkışıklığın özellikle KOBİ'leri olumsuz etkilediğini söyledi. Birçok küçük işletmenin hacim kaybı, kapasite kullanımında düşüş ve kârlılık baskısı yaşadığını, kısa vadeli nakit akışına odaklanmanın yatırım iştahını ve teknoloji yenilemeyi sınırladığını vurguladı.

Ardıç, sanayi politikasının öncelikle KOBİ'leri desteklemesi gerektiğini belirterek, dijitalleşme, enerji verimliliği, temiz üretim, kurumsallaşma ve nitelikli insan kaynağına erişim alanlarında hızlı destek çağrısı yaptı. Tedarik zincirlerinde büyük firmalarla KOBİ'leri aynı dönüşüm ajandasında buluşturan programlar, kümelenme ve ortak Ar-Ge hedefli finansman mekanizmalarının büyümenin tabana yayılmasını sağlayacağını söyledi.

Ardıç, aksi halde sanayide görülen yüzde 6,5 gibi manşet büyüme rakamlarının tabana yayılamaması durumunda sürdürülebilir üretimin kırılganlaşacağını ve tüketim ağırlıklı bir büyüme kompozisyonunun uzun vadede rekabet gücünü zayıflatacağını ekledi. Sonuç olarak, yatırımı, verimliliği, ihracatı ve katma değeri önceleyen bir büyüme modelinin inşasının önemine dikkat çekti.

ASO BAŞKANI SEYİT ARDIÇ