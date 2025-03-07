ASO Başkanı Ardıç: Kadınların Ekonomik Hayattaki Rolü Kalkınmanın Temeli

ASO Başkanı Seyit Ardıç, Dünya Kadınlar Günü Paneli'nde kadınların ekonomik hayatta etkinliğinin artırılmasının kalkınma için şart olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 15:38
ASO Başkanı Ardıç: Kadınların Ekonomik Hayattaki Rolü Kalkınmanın Temeli

ASO Başkanı Ardıç, Kadınların Ekonomik Gücü Üzerine Konuştu

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Dünya Kadınlar Günü Paneli'nde kadınların üretim, sanayi, girişimcilik ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almasının Türkiye'nin rekabet gücünü artıracağını belirtti. Ardıç, "Kadınların ekonomik hayattaki etkinliğini artırmak, kalkınma hedeflerimize ulaşmanın temel şartıdır." ifadelerini kullandı.

Panelin Detayları ve Katılımcılar

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Türkiye Aydın Gençler Eğitim Vakfı (TAGEV) ve Koru Sanat ve Eğitim Vakfı (KORUSEV) tarafından düzenlenen panelde Ardıç'ın yanı sıra birçok değerli katılımcı yer aldı.

Kadın Girişimciliği ve Ekonomik Dönüşüm

Konuşmasında kadın girişimciliğinin, ekonomik ve sosyal dönüşümün anahtarı olduğuna dikkat çeken Ardıç, "Kadınların iş gücüne daha fazla katıldığı ülkelerde ekonomik büyümenin hızlandığı ve toplumsal refahın arttığı unutulmamalıdır." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu'na Vurgu

Ardıç, ASO koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu hakkında bilgi vererek, kurulun kadın girişimcilerine vizyon kazandırdığını ve ilham kaynağı olduğunu vurguladı. Ardıç, "ASO'nun öncelikleri arasında, sanayide ve iş dünyasında kadın istihdamının artırılması ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi yer alıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği için tüm kurum ve kuruluşlarımız harekete geçmeli," dedi.

Gurur verici bir şekilde, Odamız personelinin yüzde 50'sinin kadınlardan oluştuğunu da sözlerine ekledi.

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