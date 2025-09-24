ASO Başkanı Ardıç: Sanayicinin Önceliği İşletme ve Yatırım Kredileri

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, ASO'nun eylül ayı meclis toplantısı ile 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyet müşterek toplantılarını Oda binasında gerçekleştirdi. Toplantıda, sanayicinin öncelikli talepleri ve Oda projeleri ele alındı.

Faiz indirimleri ve kredi talebi

"Sanayicilerimizin ayakta kalabilmesi için en öncelikli ihtiyaçları işletme ve yatırım kredileridir" diyen Ardıç, "Reel sektör olarak temel beklentimiz faiz indirimlerinin hızla ticari kredi faiz oranlarına yansıması ve kredi kısıtlamalarının kaldırılmasıdır."

Ardıç, kamu sektörünün finansal piyasalardan fazla borçlanmasının özel sektörün kredilendirilmesine ayrılan kaynağı azalttığını vurguladı.

ASO projeleri ve teknoloji üssü

Ardıç, Ankara'nın girişimcilik, yenilikçilik, AR-GE ve yüksek teknolojiye dayalı üretimdeki gücünü kanıtladığını, ilin "TOBB Türkiye 100" listesinde en çok firmayla yer aldığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Oda'nın önemli projeleri olan "ASO Teknoloji Üssü" ve "ASO Serbest Bölgesi"ni destekleyeceğini açıklamasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Ardıç, gelecek yıl ASO Teknoloji Üssü'nün temelinin atılacağını ve üssün tam kapasite faaliyete geçmesiyle ürün geliştirmeden test ve doğrulamaya, sektörel mükemmeliyet merkezlerinden üretim laboratuvarlarına ve mesleki gelişim kampüsüne kadar geniş olanaklar sunacağını kaydetti.

Orta Vadeli Program ve makro beklentiler

Orta Vadeli Program (OVP) ile makroekonomik istikrar hedeflerinin detaylı şekilde ele alınmasını ülke geleceği açısından umut verici bulan Ardıç, enflasyonun makul seviyelere çekilmesinin ve fiyat istikrarına yönelik kapsamlı politikaların güven ortamını güçlendireceğini belirtti.

Programın kredi büyümesini selektif alanlara yönlendirme yaklaşımını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Ardıç, üretim ve katma değerin öncelikli hedefler arasında olduğuna dikkat çekti. Merkez Bankası'nın faiz indirimine koşullar elverdiği sürece devam etmesi temennisini dile getirdi.

Büyüme, ihracat ve katma değer

Bu yılın ikinci çeyreğinde büyüme rakamlarının beklentilerin üzerinde geldiğini anımsatan Ardıç, sanayi sektörünün yüzde 6,1'lik büyüme kaydettiğini ve bu itici güçte savunma sanayisinin öne çıktığını söyledi.

Ardıç, artan ithalatın büyümeyi daraltıcı etkisine işaret ederek, "İthalattan daha fazla ihracat, yüksek katma değerli üretim yapmalıyız." dedi ve ihracatta pazar çeşitliliğinin önemini vurguladı.

Eğitim reformu ve nitelikli işgücü

15-34 yaş arasındaki 6,5 milyondan fazla gencin ne eğitimde ne de istihdamda yer almasının dikkat çekici olduğunu belirten Ardıç, üniversite mezunu işsizliğe işaret etti. Öğrencilerin yeteneklerinin erken yaşlardan itibaren doğru yönlendirileceği bir eğitim sistemine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Ardıç, mavi yakalı çalışan ihtiyacının her geçen gün arttığını belirterek mesleki eğitim odaklı politika ve somut çıktılar üretilmeden sorunun büyümeye devam edeceğini söyledi. Eğitim ile istihdamın entegre edilmesi ve müfredatın ekonominin ihtiyaçlarına hızla uyum sağlaması gerektiğini dile getirdi.

ASO Eğitim Vakfı'nın "kamu yararına çalışan vakıf" statüsüne dönüşme sürecinin sürdüğünü ve bu düzenlemeyle Oda'nın Sanayi ve Teknoloji Lisesi kurma çalışmalarının ivme kazanacağını ekledi.