ASPİLSAN Bataryaları Türkiye'nin Raylı Taşımacılığını Güçlendiriyor

ASPİLSAN Enerji, Kayseri merkezli kuruluş olarak 1981'den bu yana raylı sistemler için batarya üretiyor ve ülkenin birçok kentindeki projelere güç sağlıyor.

ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de

Üretim, projeler ve yerlileşme

Ahmet Turan Özdemir, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bünyesinde çalışan ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü, AA muhabirine 44 yıldır enerjide bağımsızlık için çalıştıklarını söyledi.

Şirket, Kayseri, Samsun, Gaziantep, İstanbul, Adana, Bursa ve İzmir ile TCDD, TÜRASAŞ ve İstanbul Havalimanı Metro Hattı Projesi gibi önemli yapılarda yer alıyor. Portföyünde 300'den fazla ürün bulunuyor.

"Türkiye'de en büyük raylı sistem batarya üreticisi haline geldik" ifadesiyle Özdemir, hafif raylı taşımacılıktan metroya kadar farklı ürün gamlarına sahip olduklarını ve bu bataryaları ülkenin hizmetine sunduklarını vurguladı.

Teknik özellikler ve AR-GE

Özdemir, 10 wattlık bir silindirik hücreden megawatt seviyesinde enerji depolamalara kadar uzanan bir çalışmanın sürdüğünü belirtti. Bu bataryalar, bakım gerektirmemesi, uzun ömürlü olması ve zorlu koşullarda yüksek performans göstermesiyle öne çıkıyor.

Raylı sistem bataryalarının hacim ve ağırlık olarak biraz büyük olsalar da uzun yıllar çalışması, düşük ve yüksek sıcaklık, titreşim gibi zorlu şartlarda dayanıklılık sergilediğini sözlerine ekledi.

Firma, nikel kadmiyum pilden bugün şarj edilebilir silindirik lityum iyon pile kadar geniş bir hücre üretimi gerçekleştirdi; Özdemir, bu alanda ithalatçı bir ülkeden ihracat yapan bir ülke konumuna geldiklerini belirtti.

Özdemir, firmanın Uzak Doğu dışında Avrupa ve Türkiye'de pil üretilebildiğini gösterdiğini ve daha birçok planlarının olduğunu dile getirdi.