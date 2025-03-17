AstraZeneca, EsoBiotec'i 1 Milyar Dolarla Satın Alıyor

AstraZeneca, Belçika merkezli EsoBiotec'i 1 milyar dolara satın alarak kansere yönelik tedavi alanında yatırımlarını artırıyor.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 11:50
AstraZeneca, EsoBiotec'i 1 Milyar Dolarla Satın Alıyor

AstraZeneca'dan Önemli Satın Alma

İngiliz ve İsveç ortaklığındaki ilaç şirketi AstraZeneca, kansere yönelik tedaviler geliştiren Belçika merkezli biyoteknoloji firması EsoBiotec'i 1 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığını açıkladı.

Satın Alma Detayları

AstraZeneca'nın yaptığı açıklamaya göre, EsoBiotec, tüm hisseleri için 425 milyon dolarlık ön ödeme dahil olmak üzere toplamda 1 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul etti. Bu anlaşmanın 2025 yılının ikinci çeyreğinde, gerekli izinlerin alınmasının ardından tamamlanması bekleniyor.

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