AstraZeneca, EsoBiotec'i 1 Milyar Dolarla Satın Alıyor

AstraZeneca'dan Önemli Satın Alma

İngiliz ve İsveç ortaklığındaki ilaç şirketi AstraZeneca, kansere yönelik tedaviler geliştiren Belçika merkezli biyoteknoloji firması EsoBiotec'i 1 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığını açıkladı.

Satın Alma Detayları

AstraZeneca'nın yaptığı açıklamaya göre, EsoBiotec, tüm hisseleri için 425 milyon dolarlık ön ödeme dahil olmak üzere toplamda 1 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul etti. Bu anlaşmanın 2025 yılının ikinci çeyreğinde, gerekli izinlerin alınmasının ardından tamamlanması bekleniyor.