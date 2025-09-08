Asya Borsaları Fed İyimserliğiyle Pozitif Seyrediyor

Asya borsaları Fed iyimserliğiyle pozitif seyrediyor

Asya borsalarında, politik risklere rağmen ABD Merkez Bankası (Fed) kaynaklı faiz indirim beklentileri ve bölgeden gelen veri akışının etkisiyle pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Piyasa özeti

Bölge piyasalarında, Fed'in beklenenden daha fazla gevşeyebileceği öngörüsünün güçlenmesi risk iştahını artırıyor. Buna karşın Japonya tarafındaki politik belirsizlikler ve bölgedeki ekonomik veriler piyasa yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Japonya'daki istifa ve etkileri

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, temmuzdaki seçim sonuçlarını gerekçe göstererek Başbakanlık ve Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanlığı görevlerinden istifa edeceğini açıkladı. Bu gelişme, bölgede politik bir risk unsuru olarak öne çıkarken, İşiba'nın istifası Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika adımlarına ilişkin belirsizliği de artırıyor.

Buna karşın, Japonya'da bugün açıklanan ve beklentileri aşan büyüme verileri ile Fed'in faiz indirim beklentilerine yönelik fiyatlamalar ve zayıflayan yenin desteğiyle ülke piyasaları pozitif kapandı.

Diğer ekonomik veriler ve gelişmeler

Bölgeden gelen diğer verilere göre, Çin'de dış ticaret dengesi 102,3 milyar dolar ile öngörülerin üzerinde fazla verdi. Ayrıca, ticaret anlaşması hazırlığındaki Güney Kore ve ABD ilişkileri yakından takip ediliyor.

Gelişmeler arasında, Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleri tarafından 5 Eylül tarihinde baskın düzenlendiği, baskında 300'den fazlası Güney Koreli 450'ye yakın kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Endeks performansları

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,62 artışla 43.717 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,45 yükselişle 3.219,59 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 kazançla 3.827 puanda; Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 primle 25.622 puarda bulunuyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 80.965 puandan işlem görüyor.