Asya Borsaları Fed ve Makro Verilerle Karışık Seyirde

Powell'ın Jackson Hole konuşması öncesi temkinli yatırımcılar, FOMC tutanakları ve bölgesel ekonomik veriler Asya borsalarında karışık seyire yol açtı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 09:40
Asya Borsaları Fed ve Makro Verilerle Karışık Seyirde

Asya borsalarında karışık seyir: Fed ve makro veriler ön planda

Asya borsalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü yapacağı konuşma öncesinde temkinli bir hava hakim. Yatırımcılar, kar realizasyonu eğilimiyle birlikte bölgeden gelen makroekonomik verileri yakından takip ediyor.

Piyasa beklentileri ve FOMC odaklı bekleyiş

Küresel piyasalarda gözler, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda Powell'ın yapacağı konuşmaya ve bugün yayımlanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi. Yatırımcıların temkinli duruşu, Asya'da karışık seyri beraberinde getiriyor.

Bölgesel ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra bölgeden gelen ekonomik veriler de piyasa hareketlerini şekillendiriyor. Çin Merkez Bankası, 1 yıllık kredi ana faiz oranı (LPR) ile 5 yıllık LPR'yi %3 ve %3,5 seviyelerinde sabit bıraktı.

Japonya'da dış ticaret verileri öne çıktı: Ülkenin ihracatı temmuzda yıllık bazda %2,6 ile beklentilerin üzerinde azalarak Şubat 2021'den bu yana en sert düşüşünü kaydetti. İthalat ise %7,5 ile tahminlerin altında geriledi. Bu dönemde dış ticaret 117,5 milyar yen (yaklaşık 796,3 milyon dolar) açık verdi.

Ayrıca haziran ayında çekirdek makine siparişleri önceki aya göre %3 artarken, yıllık bazda %7,6 yükselerek beklentileri aştı.

Diplomatik açıdan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar arasında varılan uzlaşmayla, 5 yıl aranın ardından iki ülke arasındaki direkt uçuşların ve sınır ticaretinin yeniden açılması kararlaştırıldı.

Piyasa kapanışları ve güncel endeksler

Bu gelişmeler ışığında Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 düşüşle 42.930 puandan kapandı. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 azalışla 3.130 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 artışla 3.758 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyirle 25.132 puanda bulunuyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,2 artışla 81.799 puan seviyesinden işlem görüyor.

