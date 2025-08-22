Asya Borsaları Hindistan Hariç Pozitif; Japonya Enflasyonu ve BoJ Başkanı Ueda İzleniyor

Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyretti

Asya piyasalarında bugün genel olarak pozitif bir görünüm hakim olurken, dikkatler Japonya'da açıklanan enflasyon verisi sonrası Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasına çevrildi.

Japonya'da enflasyon verisi ve BoJ mesajları

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ülkede çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) önceki aya göre yavaşlasa da tahminlerin üzerinde artış gösterdi. Ulusal TÜFE temmuzda yıllık bazda yüzde 3,1 ile beklentilere paralel yükselirken, çekirdek TÜFE de yüzde 3,1 artarak tahminleri aştı. Bu rakamlar, yıllık enflasyonun BoJ'un yüzde 2 hedefine göre hâlâ yüksek seyrettiğine işaret ediyor.

Enflasyonun tahminleri aşması, BoJ Başkanı Ueda'nın para politikası yol haritasına ilişkin mesajlarını daha kritik hale getirdi. Ueda'nın Jackson Hole'da yapacağı açıklamalar yakından takip edilecek.

Ayrıca ülke basınında yer alan haberlere göre, Japonya Maliye Bakanlığı, 2026/2027 mali yılı bütçe talepleri için uzun vadeli devlet tahvillerinde varsayılan faiz oranını yüzde 2,6'ya yükseltmeye hazırlandığını bildirdi.

Çin'de teknoloji tedarikine yönelik gelişmeler

Çin tarafında ise hükümetin güvenlik endişeleri nedeniyle yerel teknoloji şirketlerine H20 çip alımlarını durdurma talimatı verdiği ve bunun ardından Nvidia'nın Amkor, Samsung ve Foxconn'a üretimi askıya almaya yönelik çağrısı hakkında haber akışı yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

Piyasa kapanışları

Bu gelişmelerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,02 artışla 42.617,50 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,86 yükselişle 3.168,73 puandan işlem gördü.

Çin'de şu sıralarda Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 kazançla 3.819 puanda bulunurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 primle 25.216 puanda bulunuyor. Öte yandan Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 düşüşle 81.571 puandan işlem görüyor.