Asya Borsaları Karışık Seyirde: Risk İştahı Düşüyor

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya borsaları, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlemeye devam ediyor. Küresel piyasalar, ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması gibi yoğun makroekonomik veri gündeminin izleneceği haftaya girdi.

Çin ve ABD İlişkileri Piyasaları Etkiliyor

Asya'daki piyasalarda, Çin'in Donald Trump'ın olası ikinci başkanlık döneminde daha yüksek tarifeler ile karşılaşma riski, yatırımcıların risk iştahını törpülüyor.

Çin hükümetinin ekonomiyi desteklemek amacıyla açıkladığı yaklaşık 1,4 trilyon dolarlık paket, yatırımcılar açısından detay eksikliği nedeniyle yeterince güven vermiyor.

Japonya Verileri ve Piyasa Tepkileri

Bölgeden gelen verilere göre, Japonya eylül ayında 1,7 trilyon yen cari işlemler dengesi fazlası vermesine rağmen beklentileri karşılayamadı. Eylül ayındaki dış ticaret açığı ise 315,2 milyar yen olarak kaydedildi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi %0,2 artışla 39.540 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi %1,2 azalışla 2.532 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,3 yükselişle 3.462 puandan işlem görürken, Hong Kong'daki Hang Seng endeksi %1,2 değer kaybıyla 20.460 puana düştü. Hindistan'da ise Sensex endeksi %0,7 primle 80.017 puandan işlem görmeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.