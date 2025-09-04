DOLAR
Asya Borsaları Karışık Seyrediyor: Çin Düzenlemeleri ve BYD Endişesi

Çin'in kredili işlem düzenlemesi beklentisi ve BYD satış revizyonu Asya borsalarında volatilite yarattı; Nikkei yükselirken Şanghay ve Hang Seng geriledi.

Asya borsalarında karışık seyir: Çin düzenleme beklentisi öne çıktı

Asya piyasalarda bugün karışık bir görüntü hakim. Yatırımcıların odağında, Çin hükümetinin kredili işlem hacmini azaltmaya yönelik düzenlemeler yapacağına dair beklentiler bulunuyor. Bu haber akışı, özellikle Çin ve Hong Kong borsalarında risk algısını artırdı.

Çin gündemi ve Tienanmın töreni

Dün, Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla başkent Pekin'de Tienanmın Meydanı'nda kapsamlı bir askeri geçit töreni düzenlendi. Törende ülkenin en yeni ve gelişmiş silah sistemleri sergilendi. Etkinliğe aralarında Vladimir Putin, Kim Jong-un, Aleksander Lukaşenko ve Enver İbrahim gibi yabancı devlet ve hükümet başkanları katıldı.

Kurumsal gelişmeler: BYD'ye yönelik haber akışı

Kurumsal tarafta, Çinli elektrikli araç üreticisi BYD haber akışı yakından izleniyor. Şirkete ilişkin haberlerde, BYD'nin son 5 yılın en yavaş yıllık büyümesi ile karşı karşıya kalacağı ve bu yılki satış hedefini yüzde 16 düşürerek 4,6 milyon araca indireceği öne sürüldü. Bu haber akışıyla şirket hisseleri yüzde 2,1 düşüşle işlem görüyor.

Diğer ekonomik hamleler

Bu gelişmelere ek olarak, Hindistan hükümeti iç talebi canlandırmak amacıyla bazı tüketici ürünlerinde vergi istisnaları ve indirimleri açıkladı. Kararlar bölge piyasalarında likidite ve talep beklentileri açısından yakından takip ediliyor.

Piyasa kapanış verileri

Kapanışlara yakın veriler şu şekilde:

Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 yükselişle 42.550 puandan işlem görüyor.

Kospi endeksi yüzde 0,3 artışla 3.192 puanda bulunuyor.

Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,8 azalışla 3.744 puanda.

Hang Seng endeksi yüzde 1,2 kayıpla 25.048 puanda.

Sensex endeksi ise önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 80.970 puandan işlem görüyor.

Yatırımcılar, Çin'deki düzenleme beklentileri, BYD'ye ilişkin haber akışı ve bölgesel teşvik adımlarının piyasa dengeleri üzerindeki etkilerini takip etmeye devam ediyor.

