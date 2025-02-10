Asya Borsalarında Karışık Seyir: Ek Gümrük Vergileri Endişeleri

Asya borsalarında, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin yeniden güç kazanması ile karışık bir seyir öne çıkıyor. Küresel piyasalarda etkisini sürdüren bu kaygılar, özellikle Çin'e ilişkin ek gümrük vergisi kararının beklendiği kadar agresif olmaması ile birlikte ülkede risk iştahını artırmış durumda.

Çin'de, tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki düşüş, yeni yılın ilk ayında da devam etti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yüzde 2,3 geriledi. Böylece, tüketici fiyatlarındaki artış son 23 aydır sıfıra yakın seyrederken, üretici fiyatları 28 aydır gerilemeyi sürdürüyor.

Analistler, bu durumu değerlendirerek, deflasyon eğiliminin yeni yılda hissedilmeye devam ettiğini belirtiyor. Yerel yönetimlerin borç riskleri ve gayrimenkul sektöründeki sorunlar, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'i olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Japon çelik üreticisi Nippon Steel'in planlandığı gibi US Steel'i satın almayacağını, bunun yerine şirkete yatırım yapacağını açıkladı. Bu bağlamda, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Trump'ın açıklamalarına atıfta bulunarak, "Bu bir satın alma değil, yatırım" şeklinde değerlendirmede bulundu. Ayrıca, ABD'nin Japonya'dan ithalata gümrük vergisi getirmesi durumunda misilleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna ise, teorik bir soruya yanıt veremeyeceğini ifade etti.

Japonya'da aralık ayına ilişkin dış ticaret dengesi 62,3 milyar yen fazla vermesine rağmen beklentilerin altında kaldı. Ülkede aynı dönem için cari işlemler hesabı da 1,1 trilyon yen fazlayla öngörüleri karşılayamadı.

Haftanın ilk işlem gününde, bölgede Çin ve Hong Kong'daki teknoloji hisselerinin yükselişi dikkat çekiyor. Bu gelişmeler ışığında, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 38.620 puandan kapandı. Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyirle 2.521 puandan işlem görürken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 değer kazancıyla 21.504 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 primle 3.318 puandan işlem görüyor. Hindistan'da ise Sensex endeksi yüzde 0,7 azalışla 77.319 puanda seyrediyor.