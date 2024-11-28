Asya Borsalarında Karışık Seyir: Ekonomik Veriler ve Ticaret Endişeleri

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya borsalarında karışık bir seyir gözlemleniyor. Küresel piyasalar, ABD'nin ticaret ortaklarına yönelik koruyucu adımlar atacağına dair gelen haber akışı ve açıklanan makroekonomik verilerin etkisiyle yön arayışına devam ediyor.

Donald Trump ve Joe Biden Etkisi

Borsalarda hareketliliği artıran unsurlardan biri, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın gümrük vergilerini artıracağına ilişkin açıklamaları oldu. Bunun yanı sıra, Joe Biden yönetiminin Çin'e ihraç edilen çiplerle ilgili yeni düzenlemelere gidebileceğine dair haberler de gündemde.

Güney Kore Merkez Bankası Kararı

Diğer taraftan, Güney Kore Merkez Bankası, beklentilerin aksine politika faizini 25 baz puan düşürerek %3 seviyesine indirdi. Merkez Bankası Başkanı Rhee Chang-yong, "Büyük ülkelerle ihracat rekabetleri yoğunlaşıyor ve ayrıca Trump'ın seçim zaferinin ardından ticaret ortamındaki belirsizlikleri de not ettik," ifadesinde bulundu.

Japonya'dan Ek Bütçe

Japon hükümetinin, teşvik paketini finanse etmek amacıyla 92 milyar dolarlık ek bütçe onaylaması bekleniyor. Başbakan İşiba Şigeru, genel seçim öncesinde geçen yıldan daha büyük bir ek bütçe sunacağını duyurdu.

Piyasa Verileri

Dolar/yen paritesi, şu sıralar %0,3 artışla 151,6 seviyesinde işlem görüyor. Bu bağlamda, Japonya'da Nikkei 225 endeksi %0,6 değer kazanarak 38.350 puan seviyesine ulaştı. Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyirle 2.504 puandan kapandı.

Öte yandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi %1,4 azalarak 19.335 puan seviyesinde işlem görürken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,2 değer kaybıyla 3.302 puan seviyesine geriledi. Hindistan'da ise Sensex endeksi %0,8 düşüşle 79.638 puanda bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.