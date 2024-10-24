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Asya Borsalarında Negatif Seyir: Japonya Ayakta Kalıyor

Asya borsalarında Japonya'nın dışındaki borsalar olumsuz bir seyir izliyor, yatırımcılar belirsizliklerle karşı karşıya.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 09:53
Asya Borsalarında Negatif Seyir: Japonya Ayakta Kalıyor

Asya Borsalarında Negatif Gelişmeler

Asya borsaları, Japonya hariç olmak üzere satıcılı bir seyir izliyor. Küresel piyasalar, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılsonuna kadar yapacağı hamlelere ilişkin belirsizlikler nedeniyle olumsuz bir tablo ortaya koyuyor.

Çin Ekonomisine Yönelik Endişeler

Asya bölgesinde Çin ekonomisi ile ilgili endişeler devam ederken, bugün Japonya'dan gelen veriler de ekonomik aktivite hakkında soru işaretleri yaratıyor. Japonya'da imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) sırasıyla 49, 49,3 ve 49,4 seviyelerine gerileyerek daralmanın sinyallerini veriyor. Ayrıca, ülkedeki makine siparişleri yıllık bazda %6,4 azalmış durumda.

Döviz Kurları ve Borsa Performansları

Dolar/yen paritesi, bu hafta başındaki işlem gününde %1,1 artışla 152,7 seviyesinden kapandı ve yeni işlem gününde %0,4 düşüşle 152,2 seviyesine geriledi. Öte yandan, Japonya'nın Nikkei 225 endeksi %0,1 artışla 38.143 puanda, Güney Kore'deki Kospi endeksi %0,7 azalışla 2.581 puanda kapanırken; Hong Kong'daki Hang Seng endeksi %1,0 düşüşle 20.538 puana, Çin'deki Şanghay bileşik endeksi ise %0,7 kayıpla 3.279 puan seviyesine geriledi. Hindistan'da ise Sensex endeksi yatay seyirle 80.054 puanda bulunuyor.

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