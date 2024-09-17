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AT&T, Veri İhlali Nedeniyle 13 Milyon Dolar Ceza Ödeyecek

AT&T, müşteri verilerinin sızması nedeniyle 13 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 22:24
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 22:24
AT&T, Veri İhlali Nedeniyle 13 Milyon Dolar Ceza Ödeyecek

AT&T Veri İhlali Cezası

ABD merkezli telekomünikasyon devi AT&T, geçtiğimiz yıl yaşanan bir veri ihlali sonucu Federal İletişim Komisyonu (FCC) ile 13 milyon dolar tazminat ödemek üzere anlaşmaya vardı.

Açıklama ve Uzlaşma Detayları

FCC, AT&T ile yürütülen soruşturma sürecinin ardından bir uzlaşmaya varıldığını duyurdu. Söz konusu veri ihlali, AT&T'nin tedarik zinciri yönetimi ve bir hizmet sağlayıcısının bulut sistemindeki güvenlik açığı ile ilgiliydi. Bu durum, birçok müşterinin kişisel bilgilerinin tehlikeye girmesine yol açtı.

Soruşturma ve Güvenlik İncelemesi

Ocak 2023'te meydana gelen olayda, müşterilere ait bilgilerin bulut ortamında sızdırıldığı tespit edilmişti. Soruşturmada, AT&T'nin bu bilgileri koruma konusundaki başarısızlığı ve gizlilik ile siber güvenlik önlemlerinin yetersizliği incelendi.

Veri Yönetim Prosedürleri

Yapılan açıklamada, AT&T'nin, hassas verilerin işlenmesine yönelik süreç ve prosedürleri iş uygulamalarına entegre etme taahhüdünde bulunduğu, böylece benzer ihlallerin önüne geçmeyi umduğu vurgulandı.

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