ATHİB'den Akdeniz'de En Fazla Tekstil İhracatı Yapan Firmalara Ödül

Tören ve ödüller

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) birlik bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalara ödül verdi. Ödül töreni, dış satımda öne çıkan firmaları onurlandırmak amacıyla Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB)'de düzenlendi.

Yetkili açıklamaları

Mersin Valisi Atilla Toros, törende üretimi, istihdamı, inovasyonu ve ihracatı Türkiye Yüzyılının temel sütunları olarak gördüklerini söyledi. Toros, "Devletimiz yatırım ortamını güçlendiren, ihracatı destekleyen politikalarla ülkemizin üretim kapasitesini her geçen gün artırıyor. Türkiye, istihdam sağlayarak, üreterek ve ihraç ederek büyümesini kalıcı kılıyor. Sektörün bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de ihracat odaklı büyüme hedefini sürdürerek, ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum." dedi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise üretim ve ihracatın hız kesmeden sürdüğünü vurguladı. Gültepe, "Türkiye'yi ihracatta dünyanın ilk 10 ülkesi arasına koyabilmeyi hedefliyoruz. Bunun için bütün sektörlerin artı yazması lazım. O artıların çift rakamlar olması lazım. Biz tek rakamlıya alışkın topluluk değiliz. Onun için zor geride kaldı diye inanmak istiyoruz. Bundan sonra yolumuz aydınlık ve berrak olur." dedi.

ATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan, birlik bünyesindeki firmaların ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğini belirterek, "Sektörün rekabet gücünü artırmak, yeni pazarlara açılımı desteklemek ve sürdürülebilir üretim anlayışını güçlendirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 2024'te en fazla ihracat yapan firmalara ödülleri takdim edildi.

14. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması

Program kapsamında ATHİB 14. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması ödül töreni de gerçekleştirildi. Yarışma, dokuma kumaşın değerini ortaya koymayı ve genç tasarımcılara yaratıcı bir ruh kazandırmayı amaçlıyor.

ATHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç, yarışmanın geleneksel hale geldiğini ve sektör için umut kaynağı olduğunu belirterek, "Amacımız, geleneksel kalıpları aşarak, yaratıcılığı ve teknolojiyle harmanlanmış tasarım gücümüzü sektörümüze kazandırmaktır. Global rekabette öne çıkabilmek için sadece üretim teknolojisi değil aynı zamanda inovasyon yeteneği ve tasarım kültürü ile fark yaratmalıyız. İşte bu yarışma, sektörümüzün rekabet gücünü artırmak ve firmalarımızın tasarım kapasitelerini yükselterek katma değerli üretimi teşvik etmek için attığımız en güçlü adımlardan biridir." dedi. Kıvanç, finale kalan tasarımcılara ve yarışmaya destek verenlere teşekkür etti.

Tören, ATHİB 14. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB), birlik bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalara ödül verdi. Birlik tarafından dış satımda öne çıkan firmaların ödüllendirilmesi için Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nde (AKİB) tören düzenlendi.