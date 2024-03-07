ATM'den para çeken herkese duyuruldu! Bunu bilen daha az ödeyecek

Atm Masraflarından Kaçmanın 5 Püf Noktası: Paranızı Koruyun!

Günlük yaşantımızda vazgeçilmez olan kredi ve banka kartlarıyla milyonlarca işlem yapılıyor. Ancak bu işlemlerden bazılarında masraflarla karşılaşmak mümkün. Türkiye genelinde 60 bine yakın ATM bulunurken, 400 milyonu aşkın banka kartı ve kredi kartı kullanıcısı bulunuyor. Milyonlarca hesap sahibi, ATM'lerden para çekme, havale yapma ve fatura ödeme gibi işlemleri gerçekleştiriyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte, ATM'ler artık neredeyse tüm bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilecek seviyeye geldi. Bankalar da küçük işlemler için genellikle şubeler yerine ATM'leri öneriyor. Ancak bu kolaylıkların bir bedeli var. Çünkü çoğu zaman bu işlemleri yaparken farkında olmadan veya acil ihtiyaçlarımızı karşılamak için masraflarla karşılaşıyoruz. Ancak bazı küçük önlemler alarak bu sürpriz masraflardan kaçınabiliriz.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, bankaların ATM'lerinden yapılan işlemlerde en sık karşılaşılan 5 masraf bulunuyor. İşte bu masrafların önüne geçmenin püf noktaları:

Limit Üstü Komisyon: Bankaların belirlediği para çekme limitini aşan her çekimde yüzde 2 ila 3 arasında bir komisyon ve vergi alınıyor. Bu durumda, farkında olmadan limiti aşarak ya da acil ihtiyaçlarımızı karşılamak için yüksek miktarlarda para çektiğimizde masraflar artıyor. Bu durumdan kaçınmak için mesai saatlerinde banka şubesine giderek gişeden çekim yapılabilir veya limit üstü çekim yapmak zorunda kalındığında iki ayrı yöntem kullanılabilir.

Başka Banka Komisyonu: Farklı bankanın ATM'sinden para çekildiğinde yüzde 1.15'e varan bir komisyon alınıyor. Bunun önüne geçmek için kendi bankanızın ATM'sini tercih etmek veya acil durumlarda komisyon almayan ATM'leri kullanmak önemli.

Para Yatırma Komisyonu: Kartlı işlemlerde masraf artıyor ve bazı fatura ödemelerinde ücret alınıyor. Kartsız kendi hesabınıza para yatırmak genellikle masrafsızdır.

Kredi Kartı Nakit Komisyonları: Nakit avanslar için yüzde 1 komisyon alınırken, farklı bir bankanın ATM'sinden nakit çekildiğinde bu komisyon oranı yüzde 3.87'ye kadar çıkabiliyor. Bu masraflardan kaçınmak için bankanızın ATM'sini tercih etmek veya nakit bulunmuyorsa banka kartıyla alışveriş yapmak alternatif olabilir.

Her İşlem Para: Diğer banka ATM'lerinden yapılan işlemlerde çeşitli komisyonlar alınabilir. Bakiye ve kart borcu sorgulama ücreti, para çekme komisyonu, para yatırma komisyonu ve kredi kartı borç ödeme ücreti gibi. Bu nedenle, finansal işlemler yaparken her zaman işlem masraflarını dikkate almak ve en uygun seçenekleri tercih etmek önemlidir.