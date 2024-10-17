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TSE, İstanbul'daki Tarihi Şeker Han'ı Kiraya Veriyor

TSE, İstanbul Fatih'teki tarihi Şeker Han'ı kiraya verme kararı aldı. İhale detayları açıklandı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 09:55
TSE, İstanbul'daki Tarihi Şeker Han'ı Kiraya Veriyor

TSE, İstanbul'un Tarihi Şeker Han'ını Kiraya Veriyor

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), İstanbul'un tarihi Fatih ilçesinde yer alan Şeker Han'ı kiraya vermeye karar verdi. Bu önemli duyuru, TSE'nin resmi açıklamalarıyla duyuruldu.

İhaleye Dair Detaylar

TSE'nin kiralama işlemi, kapalı alanı toplamda brüt 2,638.90 metrekare olan tarihi ve tescilli Şeker Han için yapılacak. Restorasyonu ofis hizmetlerine uygun şekilde tamamlanan bina, zemin artı 3 kat olarak inşa edilmiştir.

Taşınmaz, kapalı teklif usulü ile ihale edilmeye başlanacak. İhaleye dair şartnameye tüm ilgililer, TSE'nin internet sitesi aracılığıyla veya TSE Ankara Emlak İnşaat Müdürlüğü'nden bedelsiz olarak ulaşabilecekler.

İhale Şartları

Kiralanacak Şeker Han için belirlenen tahmini ihale bedeli yıllık 30 milyon lira olarak belirlenirken, geçici teminat tutarı da 900 bin lira olarak belirlenmiştir. İhale süreci, 4 Kasım tarihinde Şeker Han'da gerçekleştirilecek. İlgililere Duyurulur

Kiralamaya aday olanlar için fırsatlar sunan bu ihale, tarihi bir yapının yeniden hayat bulmasına katkı sağlayacaktır.

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