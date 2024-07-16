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Pegasus yapılmayanı yaptı! 1 Euro'ya uçak biletini yetişen alıyor

Pegasus Havayolları, 1 Euro'ya uçak bileti dağıtıyor! İşte bilmeniz gerekenler...

Yayın Tarihi: 16.07.2024 22:39
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 22:39
Pegasus yapılmayanı yaptı! 1 Euro'ya uçak biletini yetişen alıyor

Pegasus Havayolları, Avrupa'daki uçuş ağına Bosna Hersek'in gözde şehirlerinden Tuzla'yı ekleyerek seyahat severlere eşsiz bir fırsat sunuyor. Şirketin yeni rotasıyla kutladığı bu özel kampanya kapsamında, Tuzla'ya sadece 1 Euro karşılığında uçma imkanı sunuluyor. Ancak acele etmek gerekiyor; kampanya yarın sona eriyor ve sınırlı sayıda bilet bulunuyor.

Pegasus'un bu özel kampanyası, 24 Ağustos 2024 ile 29 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanya, 12-15 Temmuz 2024 tarihleri arasında devam ediyor ve son günü yarın. Biletler, sınırlı sayıda ve 1 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

pegasus hava yolları

Tuzla, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle ünlü bir şehir. Pegasus'un uygun fiyatlı uçuşları sayesinde, bu eşsiz şehri keşfetmek artık çok daha kolay ve ekonomik. Bosna Hersek'in kültürel ve tarihi zenginliklerini keşfetmek isteyen seyahat severler için kaçırılmayacak bir fırsat.

Tuzla'nın sunduğu büyüleyici manzaralar, sıcak misafirperverliği ve lezzetli yerel mutfağı, seyahat severler için unutulmaz bir deneyim vaat ediyor. Tarihi mekanları ve doğal güzellikleriyle dolu bu şehir, hem dinlenmek hem de keşfetmek isteyenler için ideal bir destinasyon. Pegasus'un 1 Euro'luk kampanyası, bu benzersiz şehri keşfetmek isteyen herkese kapı aralıyor; hem ekonomik hem de kültürel bir yolculuk için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bu eşsiz deneyimi kaçırmamak için hemen biletinizi alın ve Tuzla'nın büyüsüne kapılın! Seyahat planlarınızı hızlıca yapın ve Pegasus'un resmi web sitesinden ya da mobil uygulamasından biletinizi alarak bu benzersiz kampanyadan yararlanın. Daha fazla bilgi ve rezervasyon için Pegasus'un resmi web sitesini ziyaret etmeyi unutmayın!

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