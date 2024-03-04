ATM'den para çekenler yandı! Artık bu kadar daha para ödeyecekler!

Basit işlemler için bile para ödemek zorunda kalan müşteriler tepkili. Emekliler, maaşlarını bir kerede alamıyor ve her çekimde fazladan masraf çıkıyor. IBAN ile yapılan işlemlerde 15, QR ile yapılan işlemlerde ise 20 lira ücret alınıyor.

ATM’ler bankalara bol para kazandırıyor. Çoğu işlem için masraf ve komisyon talep ediliyor. Dahası, bu ücretler geçen yıla kıyasla enflasyonla orantılı olarak yükseltildi. ATM işlem ücretlerinde birçok banka yüzde 60-70 civarında bir artış uyguladı.





ATM ücretleri nedeniyle tüketiciler büyük rahatsızlık duyuyor. Emekliler, bu konuda en çok mağdur olan gruplar içinde yer alıyor. Bazı bankalar, devlet tarafından yatırılan emekli maaşını tam olarak almak isteyenlerden ek ücret alıyor. Mesela, bir özel banka 15 bin liralık emekli maaşını tek seferde çekmek isteyen müşterisine 30 lira ücret kesiyor. Aynı şekilde, başka bir özel banka da tek seferde 10 bin liranın üzerinde çekim yapılmasında 50 lira masraf ve komisyon talep ediyor.





BDDK’nın "Ortak ATM’lerde ücretsiz para çekme ve yatırma" duyurusuna karşın, pek çok Ortak ATM, "Bakiye Sorgula" haricindeki işlemler için ücret talep ediyor. Özellikle, yapılan işlemin tutarına bağlı olarak 100 ile 500 lira arası değişen masraflarla karşılaşmak mümkün oluyor.

TÜKONFED Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, bankaların ATM işlemlerinden aldığı ücretleri yükseltmesinin, kanuna aykırı olduğunu söyledi. Ağaoğlu, emekli maaşlarına verilen promosyonlarda da değişiklik olduğunu ve bu yıl promosyon tutarlarının en fazla 12 bin lira olduğunu belirtti.