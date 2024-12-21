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ATO 29. Dönem Meclis Üyeleri Ekonomik İstişare Toplantısı Antalya'da Yapıldı

ATO 29. Dönem Meclis Üyeleri Ekonomik İstişare Toplantısı, Antalya'da sektör liderlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 14:10
ATO 29. Dönem Meclis Üyeleri Ekonomik İstişare Toplantısı Antalya'da Yapıldı

ATO 29. Dönem Meclis Üyeleri Ekonomik İstişare Toplantısı Antalya'da

Ankara Ticaret Odası (ATO) 29. Dönem Meclis Üyeleri Ekonomik İstişare Toplantısı, Antalya'da bir otelde yapıldı.

Katılımcılar ve Sunumlar

Toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, yönetim kurulu üyeleri ve 68 meslek komitesini temsil eden meclis üyeleri katıldı.

Etkinliğin ilk gününde iş fütüristi Ufuk Tarhan, "Geleceğe Dokunmak" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. İkinci gün ise Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, "ABD Seçimleri Ertesinde Dünya ve Türkiye'de İktisadi Görünüm" başlıklı sunum yaptı.

Ticari Hayat ve İş Dünyası Üzerine Görüşmeler

Basına kapalı olarak yapılan toplantılarda, Başkan Baran ve meclis üyeleri, ticari hayat ve iş dünyasındaki gelişmeleri detaylı bir şekilde değerlendirdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) 29. Dönem Meclis Üyeleri Ekonomik İstişare Toplantısı, Antalya'da bir...

Ankara Ticaret Odası (ATO) 29. Dönem Meclis Üyeleri Ekonomik İstişare Toplantısı, Antalya'da bir otelde gerçekleştirildi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) 29. Dönem Meclis Üyeleri Ekonomik İstişare Toplantısı, Antalya'da bir...

Ankara Ticaret Odası (ATO) 29. Dönem Meclis Üyeleri Ekonomik İstişare Toplantısı, Antalya'da bir otelde gerçekleştirildi.

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