ATO Başkanı Baran: Gana ile ticareti kısa sürede 1 milyar dolara taşıyabiliriz

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Gana ile ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi halinde ticaret hacminin kısa sürede 1 milyar dolar seviyesine çıkarılabileceğine inandığını açıkladı.

Görüşmenin gündemi: İş birliği ve yatırım fırsatları

Baran, Gana Büyükelçisi Sheikh Abdul Nasiru-Deen ve heyetini makamında kabul etti. Ziyarette, Türkiye ile Gana arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, Batı Afrika’daki yatırım fırsatları ve iş dünyaları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Baran, Büyükelçi’nin ziyaretinin kendisini memnun ettiğini belirterek Türkiye ile Gana arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve dostluk temelinde geliştiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2016 yılında Gana’ya gerçekleştirdiği ziyaretin iki ülke ilişkilerine stratejik bir ivme kazandırdığını hatırlattı.

Ticaret verileri ve hedefler

Baran, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024 yılında 574 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini ve bunun 401 milyon dolarlık kısmının Türkiye’nin ihracatı olduğunu kaydetti. Baran, “Gana ile ticaretimizde, binlerce kilometrelik mesafeye rağmen, sahip olduğumuz potansiyeli doğru değerlendirdiğimizde bu rakamı kısa sürede 1 milyar dolar seviyesine taşıyabileceğimize inanıyorum” dedi.

Gana’nın Batı Afrika’daki stratejik konumuna dikkat çeken Baran, Türk iş dünyasının bölgede daha etkin olmasının hem Türkiye’nin ihracat hedeflerine hem de Afrika açılımına katkı sağlayacağını belirtti. Ankara iş dünyasının Gana ile ticaret, yatırım ve ortak projelere açık olduğunu vurgulayarak karşılıklı temasların artırılmasının önemine işaret etti.

Gana’dan yatırım daveti

Gana Büyükelçisi Sheikh Abdul Nasiru-Deen ise konuşmasında Türk şirketlerini Gana’ya yatırıma davet etti. Büyükelçi, Gana’da üretim yapan şirketlerin Afrika’daki 54 ülkeye gümrüksüz ihracat yapabileceğini söyledi.

Nasiru-Deen, Türk girişimcilerin Gana’da kaju başta olmak üzere tarım; manganez, boksit, demir ve lityum başta olmak üzere madencilik alanlarında üretim gerçekleştirebileceklerini belirtti. Ayrıca, Gana’nın yatırım yapan iş adamlarına makineyi gümrüksüz getirme imkânı sunduğunu ve vergi tatili uyguladığını aktardı. Büyükelçi, Gana’da Türk ürünlerinin beğeniyle kullanıldığını da vurguladı.

Büyükelçi, Türk iş adamlarının Gana’da tüm ürünleri satabilecekleri kalıcı bir pazar kurabileceklerini ifade ederek, “Fuarlar vasıtası ile birkaç gün süreli ürün satışı yapılabiliyor. Ülkemizde pazar yani tüm ürünlerin satılabileceği bir merkez kurduğunuzda süresiz olarak Türk mallarını satabilirsiniz” dedi.

