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ATO Başkanı Baran: Kırgızistan ile 5 Milyar Dolarlık Hedef Gerçekleşebilir

ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye-Kırgızistan arasındaki ticaretin 5 milyar dolara ulaşabileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 17:02
ATO Başkanı Baran: Kırgızistan ile 5 Milyar Dolarlık Hedef Gerçekleşebilir

Türkiye-Kırgızistan Ticaret Hedefleri Belirlendi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ile Kırgızistan arasında belirlediği 5 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefinin ulaşılabilir olduğunu belirtti. Baran, "Ülkelerimizin potansiyeli ve ilişkilerimizdeki yakınlık göz önüne alındığında bu hedefe ulaşabileceğimize inanıyoruz," şeklinde konuştu.

Kırgızistan İle İlişkiler Güçleniyor

ATO’dan yapılan açıklamada, Kırgızistan Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Toktobekov'un Baran'ı makamında ziyaret ettiği duyuruldu. Baran, Türkiye-Kırgızistan arasındaki ekonomik ilişkilerin son yıllarda sürekli bir gelişim gösterdiğini ifade etti. 2022 yılında ticaret hacminin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirttiği 1 milyar dolar hedefine ulaştığını hatırlattı.

Ticaret Hacmi İki Yılda İki Katına Çıktı

Baran, son iki yıl içinde ticaret hacminin 2 milyar dolara yaklaştığını belirtti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yılki 5 milyar dolarlık yeni hedefinin potansiyel göz önüne alındığında gerçekleşebileceğini belirtti. Baran, Türkiye'nin Kırgızistan’a en fazla yatırım yapan 5 ülkeden biri olduğuna dikkat çekti.

Karşılıklı Heyet Ziyaretleri ve Yatırım Fırsatları

Karşılıklı heyet ziyaretlerinin ticari ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlayabileceğini ifade eden Baran, Özbekistan'da gerçekleştirilen OSTİM organize sanayi bölgesi yatırımını örnek gösterdi. Bu tür yatırımların Kırgızistan’da da hayata geçirilebileceğini vurguladı.

Kırgızistan için Yatırım Daveti

Toktobekov ise Kırgızistan’da bir serbest bölge kurulması için arazi tahsisi yapıldığını belirterek ATO üyelerini ticaret ve yatırım amacıyla ülkesine davet etti.

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