ATO Başkanı Baran: Mesleki Eğitimle Nitelikli İnsan Kaynağı Dönüşümün Kazananı Olacak

Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi'nde kritik uyarı ve model tanıtımı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, dijitalleşme, yapay zeka, yeşil dönüşüm, otomasyon ve yeni üretim tekniklerinin sektörleri yeniden şekillendirdiğini vurguladı. Baran, bu sürecin kazananının nitelikli insan kaynağı yetiştiren ülkeler olacağını belirtti.

Baran, İstanbul’da düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi"nin açılış programında yaptığı konuşmada, "Bu dönüşüm sürecinin kazananları güçlü üretim ekosistemine sahip olanlar veya teknoloji üretenlerin yanı sıra, çağın gereklerine uygun bilgi ve beceriyle donatılmış nitelikli insan kaynağı yetiştiren ülkeler olacaktır. Bugün hepimiz görüyoruz ki, rekabet gücünü sadece fabrika binaları değil, o fabrikada üretimi yönlendiren, emeğiyle çalışan donanımlı gençler belirliyor. Yatırımların sürdürülebilirliğini yine insan kaynağı garanti altına alıyor. Üretimde verimlilik nitelikli çalışanla mümkün. Bu nedenle mesleki ve teknik eğitimin geleceğine yön vermek, ekonomik bağımsızlığın, üretim gücünün ve sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturması açısından önem taşıyor" dedi.

Baran, ATO'nun yürüttüğü somut projeleri de paylaştı: "Ankara Ticaret Odası olarak, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile hayata geçirdiğimiz iş birliğiyle, eğitim ve üretimi birbirine yakınlaştıran ‘Mesleki Eğitimde Ankara Modeli’ni hayata geçirdik. Eğitim ile reel sektör ve istihdam arasındaki köprüyü güçlendirmeye, okullarda verilen teorik bilgiyi, iş hayatının gerektirdiği pratik becerilerle desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Zirve açılış programında İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hüseyin Ar, Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Timuçin Sönmez ile eğitim ve iş dünyasından çok sayıda davetli yer aldı.

Öne çıkan mesaj: Dijital ve yeşil dönüşüm çağında rekabet gücünü belirleyecek olan unsur, fabrika yerine o fabrikayı çalıştıran nitelikli iş gücüdür; bu nedenle mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi ekonomik ve sürdürülebilir kalkınma için kritik önem taşımaktadır.

