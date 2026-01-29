Samsunlu esnaftan 'ucuzluk çadırları' tepkisi: Kent merkezinden kaldırılmasını istedi

Samsunlu esnaf, şehir dışından gelen firmaların kurduğu 'ucuzluk çadırları'nın kent merkezinden kaldırılmasını talep etti.

Samsunlu esnaf, şehir dışından gelen firmalar tarafından kurulan ve "ucuzluk çadırları" adı altında satış yapılan alanların kent merkezinden kaldırılmasını talep etti. Esnaf ve oda temsilcileri Samsun Yabancılar Çarşısı önünde bir araya geldi.

Toplantıda, çadır ve fuar adı altında yapılan satışların yerel esnafı zor durumda bıraktığı vurgulandı. Katılımcılar, merkezde açılan bu satış noktalarının küçük işletmeler üzerinde haksız rekabete yol açtığını belirtti.

Alaaddin Sayın: "Sabah dükkânını açarak, dükkânın kirasını, vergisini, işçisinin sigortasını ödeyerek evine ekmek götürmek derdinde olan esnaflarımızın yüklerinin üstüne bir de çadırları esnaflarımızın en yakın olduğu yerlere koyarak bu esnafın üzerine psikolojik bir baskı oluşturmayı hiç doğru bulmuyoruz. Biz bu açıklamayı çadırın önünde yapacaktık fakat şehir dışından Samsun’a gelen esnaflar ile buradaki esnafları karşı karşıya getirmek istemedik. Belediyenin önünde yapmak istedik. Belediye başkanımıza saygısızlık yapmak istemedik. Duyduk ki Trabzon, Ordu gibi şehirlerde bu çadırlara izin verilmiyor. Biz de şehrimizin ileri gelenlerinden bu çadırlara izin verilmemesini istiyoruz. Verildiyse bunlara şehir dışında izin verilmesini istiyoruz. İlimizdeki yetkililerden tek isteğimiz budur"

Ramazan Yazıcı: "Bizim sattığımız ürünlerin çadır veya fuar adı altında satılmasına tepki göstermek için toplandık. Bu çadırlarla alakalı duruma esnaf arkadaşlarımızın el atmasını, esnaf arkadaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz"

Muhammed Yazıcı: "Türkiye genelinde bunlarla ilgili araştırma yapıyoruz. Kocaeli’de bu fuar ve çadırları tamamen kaldırmışlar. Ordu’da şu anda fuar açılmıyor. Sadece Samsun’da açılıyor. Bunları da inşallah hep beraber kaldıracağız"

Oda temsilcileri ve esnaf, açıklamanın ardından dağıldı.

