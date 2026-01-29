BOSAB'dan Sanayiciye Yeşil Dönüşüm Rehberi

Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB), bölge sanayicilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen ‘Sürdürülebilir Sanayi ve Yeşil Dönüşüm Bilgilendirme Semineri’ne ev sahipliği yaptı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Enerji Verimliliği Merkezi (BTSOEVM) uzmanları tarafından verilen seminerde yeşil OSB uygulamaları, enerji verimliliği, karbon ayak izi hesaplama yöntemleri ve dijital dönüşüm başlıkları detaylı şekilde ele alındı.

Açılış konuşması

BOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Akyıldız, dünya ticaretindeki kuralların hızla değiştiğine dikkat çekti. Akyıldız, temiz ve verimli üretimin artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Dün kaliteli üretmek yeterliydi; ancak bugün temiz ve verimli üretmiyorsanız küresel sahnede yeriniz daralıyor. Hayata geçirdiğimiz ’Yeşil OSB Dönüşüm Projesi’ ile bölgemizi; enerjisini verimli yöneten, suyu geri kazanan ve karbon ayak izini azaltan yeni nesil bir üretim ekosistemi hâline getirmeyi hedefliyoruz. Bu dönüşüm, bir tasarruf hamlesinin yanında Bursa’nın havasına ve suyuna sahip çıkma irademizin de somut bir göstergesi".

Herkesin aynı hedefe odaklanması gerektiği vurgusu

Akyıldız dönüşüm sürecinin başarısında sanayicilerin katkısının kilit olduğuna işaret ederek, "Bu sürecin Bölge Müdürlüğümüz tarafından tek başına yürütülmesi mümkün değil. Altyapıyı kurgulamak ve süreçleri planlamak bizim sorumluluğumuzda; ancak dönüşümün sahadaki karşılığı sizlerin katkısı ve sahiplenmesiyle oluşacaktır. Bu bir takım işidir; en küçük işletmemizden en büyük fabrikamıza kadar herkesin aynı hedefe odaklanması gerekir." dedi.

Uzmanlardan rekabet ve düzenlemelere ilişkin uyarılar

BTSO Enerji Verimliliği Merkezi Yöneticisi Canpolat Çınar, ticaret kurallarının kökten değiştiğini belirtti. Çınar, sözlerine şöyle devam etti: "Eskiden fiyat, kalite ve termin şartlarında alıcıyla anlaşıldığında satışın gerçekleşebiliyordu. Ancak şimdi, özellikle Avrupa pazarındaki müşterileriniz bu denkleme düşük karbon kriterini de eklemenizi talep edecek." Çınar, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ile 2026 yılında mali yükümlülüklerin başlayacağını hatırlattı ve "Bu vergiyi Avrupa’ya ödemek yerine tesislerimize yatırım yapıp verimliliğimizi artıralım" çağrısında bulundu. Ayrıca Çınar, Yeşil OSB sertifikası alan firmaların Dünya Bankası kaynaklı uzun vadeli yeşil kredilere erişimde öncelik kazanacağı ve ihracatta "güvenilir tedarikçi" unvanıyla rekabet avantajı sağlayacağını vurguladı.

Teknik standartlar ve su kıtlığı uyarısı

Enerji Verimliliği Uzmanı Berna Durmuş ise sürdürülebilirliğin teknik standartlarına dikkat çekti. Durmuş, ürün bazlı karbon ayak izi standardı ISO 14067 ve enerji yönetimi için ISO 50001'in önemine değinerek şu uyarıları yaptı: "Müşteri artık fabrikadaki toplam karbonu değil, satın aldığı tek bir ürünün karbon yükünü soruyor. Karbonu yönetmek, kârınızı yönetmektir. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, Yeşil OSB olmanın ön şartıdır. Bursa sanayisi için su ayak izi (ISO 14046) de en az karbon kadar kritik; gelecekte en büyük kısıt ’su kotası’ olacak."

Seminer, bölge sanayicilerinin sorularının yanıtlanması ve Yeşil OSB yol haritası üzerindeki görüş alışverişi ile sona erdi.

BARAKFAKİH ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (BOSAB), BÖLGE SANAYİCİLERİNİN YOĞUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ‘SÜRDÜRÜLEBİLİR SANAYİ VE YEŞİL DÖNÜŞÜM BİLGİLENDİRME SEMİNERİ’NE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.