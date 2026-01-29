BOSAB'dan Sanayiciye Yeşil Dönüşüm Rehberi

BOSAB’da düzenlenen seminerde yeşil OSB uygulamaları, enerji ve su verimliliği, karbon ayak izi ve dijital dönüşüm adımları ele alındı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 12:17
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 12:17
BOSAB'dan Sanayiciye Yeşil Dönüşüm Rehberi

BOSAB'dan Sanayiciye Yeşil Dönüşüm Rehberi

Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB), bölge sanayicilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen ‘Sürdürülebilir Sanayi ve Yeşil Dönüşüm Bilgilendirme Semineri’ne ev sahipliği yaptı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Enerji Verimliliği Merkezi (BTSOEVM) uzmanları tarafından verilen seminerde yeşil OSB uygulamaları, enerji verimliliği, karbon ayak izi hesaplama yöntemleri ve dijital dönüşüm başlıkları detaylı şekilde ele alındı.

Açılış konuşması

BOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Akyıldız, dünya ticaretindeki kuralların hızla değiştiğine dikkat çekti. Akyıldız, temiz ve verimli üretimin artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Dün kaliteli üretmek yeterliydi; ancak bugün temiz ve verimli üretmiyorsanız küresel sahnede yeriniz daralıyor. Hayata geçirdiğimiz ’Yeşil OSB Dönüşüm Projesi’ ile bölgemizi; enerjisini verimli yöneten, suyu geri kazanan ve karbon ayak izini azaltan yeni nesil bir üretim ekosistemi hâline getirmeyi hedefliyoruz. Bu dönüşüm, bir tasarruf hamlesinin yanında Bursa’nın havasına ve suyuna sahip çıkma irademizin de somut bir göstergesi".

Herkesin aynı hedefe odaklanması gerektiği vurgusu

Akyıldız dönüşüm sürecinin başarısında sanayicilerin katkısının kilit olduğuna işaret ederek, "Bu sürecin Bölge Müdürlüğümüz tarafından tek başına yürütülmesi mümkün değil. Altyapıyı kurgulamak ve süreçleri planlamak bizim sorumluluğumuzda; ancak dönüşümün sahadaki karşılığı sizlerin katkısı ve sahiplenmesiyle oluşacaktır. Bu bir takım işidir; en küçük işletmemizden en büyük fabrikamıza kadar herkesin aynı hedefe odaklanması gerekir." dedi.

Uzmanlardan rekabet ve düzenlemelere ilişkin uyarılar

BTSO Enerji Verimliliği Merkezi Yöneticisi Canpolat Çınar, ticaret kurallarının kökten değiştiğini belirtti. Çınar, sözlerine şöyle devam etti: "Eskiden fiyat, kalite ve termin şartlarında alıcıyla anlaşıldığında satışın gerçekleşebiliyordu. Ancak şimdi, özellikle Avrupa pazarındaki müşterileriniz bu denkleme düşük karbon kriterini de eklemenizi talep edecek." Çınar, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ile 2026 yılında mali yükümlülüklerin başlayacağını hatırlattı ve "Bu vergiyi Avrupa’ya ödemek yerine tesislerimize yatırım yapıp verimliliğimizi artıralım" çağrısında bulundu. Ayrıca Çınar, Yeşil OSB sertifikası alan firmaların Dünya Bankası kaynaklı uzun vadeli yeşil kredilere erişimde öncelik kazanacağı ve ihracatta "güvenilir tedarikçi" unvanıyla rekabet avantajı sağlayacağını vurguladı.

Teknik standartlar ve su kıtlığı uyarısı

Enerji Verimliliği Uzmanı Berna Durmuş ise sürdürülebilirliğin teknik standartlarına dikkat çekti. Durmuş, ürün bazlı karbon ayak izi standardı ISO 14067 ve enerji yönetimi için ISO 50001'in önemine değinerek şu uyarıları yaptı: "Müşteri artık fabrikadaki toplam karbonu değil, satın aldığı tek bir ürünün karbon yükünü soruyor. Karbonu yönetmek, kârınızı yönetmektir. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, Yeşil OSB olmanın ön şartıdır. Bursa sanayisi için su ayak izi (ISO 14046) de en az karbon kadar kritik; gelecekte en büyük kısıt ’su kotası’ olacak."

Seminer, bölge sanayicilerinin sorularının yanıtlanması ve Yeşil OSB yol haritası üzerindeki görüş alışverişi ile sona erdi.

BARAKFAKİH ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (BOSAB), BÖLGE SANAYİCİLERİNİN YOĞUN KATILIMIYLA...

BARAKFAKİH ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (BOSAB), BÖLGE SANAYİCİLERİNİN YOĞUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ‘SÜRDÜRÜLEBİLİR SANAYİ VE YEŞİL DÖNÜŞÜM BİLGİLENDİRME SEMİNERİ’NE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.

BARAKFAKİH ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (BOSAB), BÖLGE SANAYİCİLERİNİN YOĞUN KATILIMIYLA...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ATO Başkanı Gürsel Baran: Belçika Türkiye'nin 15. İhracat Ortağı, 8. Yatırımcısı
2
Gürsu Armudu Cidde Turizm Fuarı'nda: Mustafa Işık Deveci ve Santa Maria’yı Tanıttı
3
BOSAB'dan Sanayiciye Yeşil Dönüşüm Rehberi
4
Erzincan’da Kadın Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Sera Desteği
5
Samsun'da konut satışları 2025'te tarihi zirve: 33 bin 665
6
Bayburt'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 20 bin 763 — TÜİK 2025 Verileri
7
Salt Araştırma Fonları 2025: Desteklenen Projeler Salt Galata'da Açıklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları