DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
47,98 0,34%
ALTIN
4.510,63 -0,07%
BITCOIN
4.532.902,15 1,57%

ATO Meclisinde Baran'dan Kritik Su Uyarısı ve Zengezur Değerlendirmesi

ATO Başkanı Gürsel Baran, meclis toplantısında barajlardaki su rezervlerinin kritik düzeye indiğini, Zengezur Koridoru'nu ve Gazze için uluslararası çağrılarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 14:31
ATO Meclisinde Baran'dan Kritik Su Uyarısı ve Zengezur Değerlendirmesi

ATO Meclisinde Baran'dan Kritik Su Uyarısı ve Zengezur Değerlendirmesi

Ankara Ticaret Odası'nın olağan meclis toplantısı ATO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, ülkenin karşı karşıya olduğu riskleri ve fırsatları değerlendirdi.

Kuraklık ve su rezervleri

Baran, yurdun dört bir yanındaki orman yangınlarında ağaç, bitki ve hayvan kaybının büyük olduğunu, binlerce hektarlık orman ile yaşam alanlarının geri dönülmez şekilde zarar gördüğünü söyledi. Sıcaklık rekorlarının kırıldığı yazın geride bırakıldığını aktararak, "Küresel ısınma ve iklim değişikliği, artık hayatımızın tam ortasında. Barajlarımızdaki su rezervi, kritik seviyelere geriledi. Kuraklık, tarımdan sanayiye, günlük yaşamdan üretime, ticarete kadar her alanda büyük tehdit oluşturuyor. Kaynakları akıllıca kullanmak, tasarrufu alışkanlık haline getirmek ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışını benimsemek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Zengezur Koridoru'na bakış

Baran, Zengezur Koridoru'nun Türkiye'ye büyük katkılar sağlayacağını belirterek, koridorun kara yolu yanında demir yolu, doğal gaz, petrol ve fiber optik hatlarını da içerecek stratejik bir yapı olacağını kaydetti. "Türkiye'yi Kafkasya'ya bağlayacak bu proje sayesinde, Hazar ve Akdeniz havzaları arasında yeni bir ticaret yolu açılacağına" dikkat çeken Baran, "Bu koridor, ticaret yollarının çeşitlenmesi, lojistik maliyetlerin düşmesi ve Türkiye'nin bölgesel transit gücünün artması açısından büyük fırsatlar barındırıyor." ifadelerini kullandı.

Gazze için uluslararası çağrı

Uluslararası örgütlere çağrıda bulunan Baran, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze için şunları kaydetti: "Hiçbir siyasi gerekçe, hiçbir stratejik hesap Gazze'de bir evladın canından, bir annenin feryadından daha kıymetli olamaz. Dünyanın gözü önünde yaşanan bu zulme artık son verilmesini istiyoruz. Bölge ile ilgili ‘kıtlık’ ilan eden Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararası örgütler artık harekete geçmeli ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına son vermelidir."

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BIST 100 İlk Yarıda Yatay Seyretti — İşlem Hacmi 42,7 Milyar Lira
2
New York Borsası Jackson Hole Öncesi Düşüşle Kapandı
3
Belçika'da Grev: Kamu ve Özel Sektörde Hayat Durdu
4
Avrupa Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor
5
Canlı yayında emekli zammını ağzından kaçırdı! Milyonlarca kişinin yeni maaşı belli oldu
6
AA Finans Ağustos Enflasyon Beklentisi: TÜFE %1,79
7
ATO Meclisinde Baran'dan Kritik Su Uyarısı ve Zengezur Değerlendirmesi

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı