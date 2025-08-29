ATO Meclisinde Baran'dan Kritik Su Uyarısı ve Zengezur Değerlendirmesi

Ankara Ticaret Odası'nın olağan meclis toplantısı ATO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, ülkenin karşı karşıya olduğu riskleri ve fırsatları değerlendirdi.

Kuraklık ve su rezervleri

Baran, yurdun dört bir yanındaki orman yangınlarında ağaç, bitki ve hayvan kaybının büyük olduğunu, binlerce hektarlık orman ile yaşam alanlarının geri dönülmez şekilde zarar gördüğünü söyledi. Sıcaklık rekorlarının kırıldığı yazın geride bırakıldığını aktararak, "Küresel ısınma ve iklim değişikliği, artık hayatımızın tam ortasında. Barajlarımızdaki su rezervi, kritik seviyelere geriledi. Kuraklık, tarımdan sanayiye, günlük yaşamdan üretime, ticarete kadar her alanda büyük tehdit oluşturuyor. Kaynakları akıllıca kullanmak, tasarrufu alışkanlık haline getirmek ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışını benimsemek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Zengezur Koridoru'na bakış

Baran, Zengezur Koridoru'nun Türkiye'ye büyük katkılar sağlayacağını belirterek, koridorun kara yolu yanında demir yolu, doğal gaz, petrol ve fiber optik hatlarını da içerecek stratejik bir yapı olacağını kaydetti. "Türkiye'yi Kafkasya'ya bağlayacak bu proje sayesinde, Hazar ve Akdeniz havzaları arasında yeni bir ticaret yolu açılacağına" dikkat çeken Baran, "Bu koridor, ticaret yollarının çeşitlenmesi, lojistik maliyetlerin düşmesi ve Türkiye'nin bölgesel transit gücünün artması açısından büyük fırsatlar barındırıyor." ifadelerini kullandı.

Gazze için uluslararası çağrı

Uluslararası örgütlere çağrıda bulunan Baran, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze için şunları kaydetti: "Hiçbir siyasi gerekçe, hiçbir stratejik hesap Gazze'de bir evladın canından, bir annenin feryadından daha kıymetli olamaz. Dünyanın gözü önünde yaşanan bu zulme artık son verilmesini istiyoruz. Bölge ile ilgili ‘kıtlık’ ilan eden Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararası örgütler artık harekete geçmeli ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına son vermelidir."