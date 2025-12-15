Şirket Araçlarında Kiralama mı Satın Alma mı? Uzman Yanıtladı

Şirket Araçlarında 'Kiralama mı, Satın Alma mı?' Sorusuna Uzman Yanıtı

Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras değerlendirdi

Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, şirketlerin iş amaçlı araç tercihlerinde yaşadığı kararsızlığa açıklık getirdi. Son dönemde firmaların sıkça "Satın alsak mı? Yoksa kiralasak mı?" sorusuyla karşılaştığını belirten Aras, özellikle düzenli araç kullanan ve güvenin ön planda olduğu şirketlerde kiralık araç kullanımının daha uygun olduğunu söyledi.

Aras, "Şirket politikası sebebiyle aylık sabit maliyetle çalışmak isteyen, bunu yaparken mülkiyetin getirdiği mali yüklerden muaf olmak ve vergi gibi finansal raporlarda netlik ve sadelik olması gerektiğini düşünen şirketler kiralık araca yöneliyor. Ayrıca Ar-Ge, satış ve müşteri deneyimi gibi alanlarda da fayda sağlamak için uzun dönem araç kiralamak şirketler için şu anda en mantıklı çalışma modeli olarak öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Renault Filo Kiralama'nın sunduğu avantajlara değinen Aras, operasyonel ve finansal esneklik sağlandığını vurguladı. Aras, "Filo kiralama, araç bakımı, servis randevuları, kasko ve sigorta yönetimi, güncel ve güvenli araçların kullanımı gibi operasyonel kolaylıklar sunulmaktadır" dedi.

Aras konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ayrıca şirketiniz için faiz dalgalanmalarından, enflasyon artışından, servis maliyetlerinden kaçınarak, sabit ödeme ile fiyat avantajı sağlayarak istikrarlı bir hizmet sağlamış oluyorsunuz. Şirketler, araç kirasını gider olarak göstererek vergi avantajı elde edebilmekteler. Sermayenizi araç alımına yatırmadan ana işinize yönlendirmesini sağlayan Renault Filo Kiralama hizmet yelpazesinde araçlar sadece Renault Yetkili servislerin yetkin ellerine teslim edilmektedir. Böylelikle güvenli sürüş keyfinin yanında yakıt tasarrufuna da destek olunmaktadır."

KOÇASLANLAR MOTORLU ARAÇLAR GENEL MÜDÜRÜ DİDEM ARAS, ŞİRKETLERİN İŞ AMACIYLA KULLANACAĞI ARAÇLARI KİRALAMA VEYA SATIN ALMA KONUSUNDA KARARSIZLIĞINA AÇIKLIK GETİRDİ.