Audi'den baş döndüren model! Türkiye'ye o tarihte giriş yapacak: Görenler bayılacak

Audi’nin yeni modeli Yenilenen SUV, geliştirilmiş tasarımı ve teknik iyileştirmeleriyle hayranlarını memnun edecek gibi görünüyor. Detaylar haberimizde...







YENİLENEN AUDİ Q7 TANITILDI! İŞTE DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ...

Yılın değişen atmosferiyle birlikte otomobil markaları da heyecan verici ve yenilikçi modellerini tanıtmaya devam ediyor. Audi'nin stil sahibi lüks temsilcisi Q7, özel bir etkinlikle sahneye çıktı ve 2024 modeli, tasarımı ve eklenen teknoloji özellikleriyle dikkat çekti.

Dev ön panjurun göz alıcı tasarımı geleneği sürdürürken dikkat çekmeye devam ediyor. Ancak bu sefer deklanşör, bal peteği şeklinde altıgen şeklinde yeniden tasarlandı ve önceki modellere göre ek bir fark yarattı. Farlarda standart olarak HD Matrix LED lazer teknolojisi kullanılıyor; Bu fonksiyon, araç 70 km/saat hızı aştığında uzun far açısını otomatik olarak ayarlayabilir. 2024 Audi Q7 modelinin ön tasarımında yapılan değişikliklerin yanı sıra arka kısımda da bazı estetik değişiklikler göze çarpıyor. Bu değişiklikler otomobilin ön kısmı kadar belirgin olmasa da otomobilin genel görünümünü etkiliyor.

Otomobilin arka kısmında en belirgin değişiklik ise arka farların iç kısmındaki görünüm değişikliği. Yatay olarak uzatılan şerit aydınlatma sistemi, yeni modele üç boyutlu ve dinamik bir görünüm kazandırarak araca daha sportif ve modern bir görünüm kazandırdı.

2024 Audi Q7'nin iç tasarımı büyük ölçüde önceki modelin çizgilerini sürdürüyor. Tamamen dijital gösterge ekranı ve orta konsoldaki iki dokunmatik ekran, lüks ve teknolojiyi birleştirerek iç mekâna modern bir atmosfer getiriyor. Audi ayrıca yazılım alanında da yenilikler yaparak artık üçüncü taraf yazılımların bilgi-eğlence ekranına entegrasyonuna olanak tanıyor.

2024 Q7 için motor seçenekleri arasında 45 TDI modeli ve 50 TDI dizel modeli yer alıyor. 3.0 litrelik V6 dizel motor, 231 beygir güç ve 500 Nm torkun yanı sıra 286 beygir güç ve 500 Nm tork üretebiliyor. Opsiyonel olarak benzinli motor olarak sunulan V6 motor, 340 beygir güç ve 500 Nm tork üretiyor.

Her iki motor seçeneği de, üretilen gücün dört tekerleğe aktarılmasına yardımcı olan 8 vitesli tiptronik otomatik şanzımanla birleştirilmiştir. Her iki motor seçeneği de hibrit teknolojisiyle donatılıyor.

FİYATI NE KADAR?

Otomobilin Avrupa pazarına 2024 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor ve başlangıç fiyatı 79.300 euro olarak belirlendi. Ancak Audi Q7 2024'ün Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz açıklanmadı.