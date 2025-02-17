Avro Bölgesi, Aralık 2024'te 15,5 Milyar Avro Dış Ticaret Fazlası Verdi

Avro Bölgesi'nde Dış Ticaret Fazlası Yükseliyor

Avro Bölgesi, 2024 yılının Aralık ayında 15,5 milyar avro dış ticaret fazlası kaydetti. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan verilere göre, Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin dış ticaret verileri dikkat çekiyor.

İhracat ve İthalatta Artış

AB'nin ihracatı, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 artarak 209 milyar avro olarak gerçekleşti. İthalat ise %3,9 artış göstererek 192,7 milyar avro seviyesine yükseldi. Böylelikle, AB, Aralık ayında 16,3 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avro Bölgesi'nde ise, ihracat aynı dönemde 226,5 milyar avro ile %3,1 oranında artarken, ithalat %3,8 artışla 211 milyar avro olarak kaydedildi. Bu veriler ışığında, Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası 15,5 milyar avro oldu.

2024 Yılı Beklentileri

2024 yılında, Avro Bölgesi'nin toplam ticaret fazlasının 176,9 milyar avro, AB'nin ise 150,1 milyar avro olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Önemli Ticaret Ortakları

Aralık ayında AB ülkelerinden en fazla ithalat gerçekleştiren ülkeler sırasıyla: 41,6 milyar avro ile ABD, 23,4 milyar avro ile İngiltere, 16,6 milyar avro ile Çin, 14,7 milyar avro ile İsviçre ve 8,9 milyar avro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat yapan ülkeler ise: 40,2 milyar avro ile Çin, 26,1 milyar avro ile ABD, 12,7 milyar avro ile İngiltere, 10,3 milyar avro ile İsviçre, 8,6 milyar avro ile Norveç ve 8 milyar avro ile Türkiye şeklinde sıralandı.