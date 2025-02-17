Avro Bölgesi, Aralık 2024'te 15,5 Milyar Avro Dış Ticaret Fazlası Verdi

Avro Bölgesi, 2024 Aralık ayında 15,5 milyar avro dış ticaret fazlası elde etti. İhracat ve ithalat verileri yükseliş gösterdi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 16:00
Avro Bölgesi, Aralık 2024'te 15,5 Milyar Avro Dış Ticaret Fazlası Verdi

Avro Bölgesi'nde Dış Ticaret Fazlası Yükseliyor

Avro Bölgesi, 2024 yılının Aralık ayında 15,5 milyar avro dış ticaret fazlası kaydetti. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan verilere göre, Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin dış ticaret verileri dikkat çekiyor.

İhracat ve İthalatta Artış

AB'nin ihracatı, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 artarak 209 milyar avro olarak gerçekleşti. İthalat ise %3,9 artış göstererek 192,7 milyar avro seviyesine yükseldi. Böylelikle, AB, Aralık ayında 16,3 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avro Bölgesi'nde ise, ihracat aynı dönemde 226,5 milyar avro ile %3,1 oranında artarken, ithalat %3,8 artışla 211 milyar avro olarak kaydedildi. Bu veriler ışığında, Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası 15,5 milyar avro oldu.

2024 Yılı Beklentileri

2024 yılında, Avro Bölgesi'nin toplam ticaret fazlasının 176,9 milyar avro, AB'nin ise 150,1 milyar avro olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Önemli Ticaret Ortakları

Aralık ayında AB ülkelerinden en fazla ithalat gerçekleştiren ülkeler sırasıyla: 41,6 milyar avro ile ABD, 23,4 milyar avro ile İngiltere, 16,6 milyar avro ile Çin, 14,7 milyar avro ile İsviçre ve 8,9 milyar avro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat yapan ülkeler ise: 40,2 milyar avro ile Çin, 26,1 milyar avro ile ABD, 12,7 milyar avro ile İngiltere, 10,3 milyar avro ile İsviçre, 8,6 milyar avro ile Norveç ve 8 milyar avro ile Türkiye şeklinde sıralandı.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avro Bölgesi, Aralık 2024'te 15,5 Milyar Avro Dış Ticaret Fazlası Verdi
2
THK 100. Yılını Kutladı: Kemal Yurtnaç'tan Vizyon Mesajı
3
Türkiye Fintek Ekosistemi Durum Raporu 2024 Yayınlandı: Yatırımlar Rekor Kırdı
4
Halkbank’tan 250 Bin Kadın Girişimciye 82 Milyar TL Destek
5
İstanbul İnsan Kaynakları Forumu: Geleceğin Yetenekleri ve İstihdam Stratejileri
6
TCMB Güncel Döviz Kurları Açıklandı
7
Bakan Göktaş: Kadın Girişimciliği Desteklemek İçin Güçlü Adımlar Atıyoruz

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi