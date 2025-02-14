Avro Bölgesi Ekonomisi Son Çeyrekte Yüzde 0,1 Büyüdü

Avro Bölgesi Ekonomisi Yüzde 0,1 Büyüdü

Avro Bölgesi ekonomisi, 2023 yılının son çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüme kaydetti. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'ne ait 2024 yılı dördüncü çeyreğe ilişkin GSYH ve istihdam öncü verilerini duyurdu.

GSYH Verileri

Verilere göre, 20 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024'ün son çeyreğinde üçüncü çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 arttı. Avro Bölgesi'nde GSYH, geçen yılın son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 yükseldi.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda değişmemesi, yıllık bazda ise yüzde 0,9 artması yönündeydi. AB'de de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın son çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 1,1 artış kaydetti.

Ülkeler Arasındaki Farklılıklar

GSYH, son çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İrlanda'da yüzde 1,3, Almanya'da yüzde 0,2 ve Fransa'da yüzde 0,1 düşerken, İtalya ve Avusturya'da değişiklik göstermedi.

Öte yandan, GSYH'nın son çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre Almanya ve Avusturya'da yüzde 0,2, Estonya'da ise yüzde 0,1 azaldığı gözlendi.

İstihdam Artışı

2024 için yıllık büyüme oranı Avro Bölgesi'nde yüzde 0,7, AB'de ise yüzde 0,9 seviyesinde belirlendi. Avro Bölgesi'nde istihdam ise son çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, önceki yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 0,6 arttı.

AB'de de istihdam, son çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,5 artış gösterdi.