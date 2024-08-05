Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Avro Bölgesi Ekonomisi Temmuz Ayında Duraklama Sürecine Girdi

Temmuz ayı itibarıyla Avro Bölgesi ekonomisinde talep düşüşü nedeniyle duraklama gözlemleniyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 14:51
Avro Bölgesi Ekonomisi Temmuz Ayında Duraklama Sürecine Girdi

Avro Bölgesi Ekonomisinde Temmuz Ayı Duraklaması

Temmuz ayında, Avro Bölgesi ekonomisinde mal ve hizmetlere olan talebin azalması nedeniyle duraklama süreci yaşanmıştır. S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası'nın (HCOB) verilerine göre, Avro Bölgesi'nde bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) değerleri düşüş göstermiştir.

Bileşik PMI'da Düşüş

Haziran ayında 50,9 seviyesinde bulunan bileşik PMI, Temmuz ayında 50,2'ye gerileyerek son 5 ayın en düşük seviyesine inmiştir. Bu durum, bölgedeki ekonomik aktivitenin yavaşladığını göstermektedir.

Hizmet Sektörü PMI

Avro Bölgesi'nde haziran ayında 52,8 olan hizmet sektörü PMI da, Temmuz ayında 51,9 seviyesine gerileyerek son 4 ayın en düşük değerine ulaşmıştır.

PMI verileri, 50 puanın üzerindeki değerlerin büyümeyi, 50 puanın altındaki değerlerin ise daralmayı işaret ettiğini ifade etmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Bitcoin Trump'ı mı bekliyor! Kıyametin yaşandığı BTC'nin fırlayacağı tarih verildi

VPN tehlikesi! Instagram’a böyle girenler dikkat! İzleniyorsunuz

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! 2500 TL geri ödeme yıl sonuna kadar yapılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Bitcoin Trump'ı mı bekliyor! Kıyametin yaşandığı BTC'nin fırlayacağı tarih verildi

Alarmınızı sabah 09.00'a kurun! Kadınlara o tarihte BİM'de bayram gelecek!

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! 2500 TL geri ödeme yıl sonuna kadar yapılıyor

Kamu bankasından 7 Eylül müjdesi! Seç beğen al - Her birinde 8.500 TL Bankkart'a tanımlanıyor!

VPN tehlikesi! Instagram’a böyle girenler dikkat! İzleniyorsunuz

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!

Gece 00.00'da Resmi Gazete de yayımlandı ! Bu şartı sağlayan kariyerine memur olarak devam edecek

Yüzde 0 faiz ile TOGG almanın kapısı açıldı! 400.000 TL fiyatta faizler sıfırlandı

Başvurular bugün başladı! Yeni dönemde yüksek maaş ile akademik kadroda yer alabilirsiniz

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor