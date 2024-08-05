Avro Bölgesi Ekonomisi Temmuz Ayında Duraklama Sürecine Girdi

Avro Bölgesi Ekonomisinde Temmuz Ayı Duraklaması

Temmuz ayında, Avro Bölgesi ekonomisinde mal ve hizmetlere olan talebin azalması nedeniyle duraklama süreci yaşanmıştır. S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası'nın (HCOB) verilerine göre, Avro Bölgesi'nde bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) değerleri düşüş göstermiştir.

Bileşik PMI'da Düşüş

Haziran ayında 50,9 seviyesinde bulunan bileşik PMI, Temmuz ayında 50,2'ye gerileyerek son 5 ayın en düşük seviyesine inmiştir. Bu durum, bölgedeki ekonomik aktivitenin yavaşladığını göstermektedir.

Hizmet Sektörü PMI

Avro Bölgesi'nde haziran ayında 52,8 olan hizmet sektörü PMI da, Temmuz ayında 51,9 seviyesine gerileyerek son 4 ayın en düşük değerine ulaşmıştır.

PMI verileri, 50 puanın üzerindeki değerlerin büyümeyi, 50 puanın altındaki değerlerin ise daralmayı işaret ettiğini ifade etmektedir.