Avro Bölgesi İmalat Sanayi PMI Eylülde 49,8'e Geriledi

S&P Global: Fabrika siparişleri azaldı, sektör tekrar daralma sürecine girdi

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Avro Bölgesi'nin eylül ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi imalat sektörü eylül ayında küçüldü: PMI 0,9 puan azalarak 49,8 puana indi.

Ağustosta 50,7 olan imalat sanayi PMI, eylülde 49,8'e gerileyerek fabrika siparişlerindeki azalmayı ve sektörün tekrar daralma dönemine girdiğini gösterdi.

PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor. Öte yandan, ağustos ayında Avro Bölgesi imalat PMI, Mart 2022'den bu yana ilk defa 50 puanın üzerine çıkmıştı.