Avro Bölgesi İmalat Sanayi PMI Eylülde 49,8'e Geriledi

S&P Global verilerine göre Avro Bölgesi imalat sanayi PMI eylülde 0,9 puan düşerek 49,8'e indi; fabrika siparişleri azaldı ve sektör tekrar daralmaya geçti.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 12:17
Avro Bölgesi İmalat Sanayi PMI Eylülde 49,8'e Geriledi

Avro Bölgesi İmalat Sanayi PMI Eylülde 49,8'e Geriledi

S&P Global: Fabrika siparişleri azaldı, sektör tekrar daralma sürecine girdi

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Avro Bölgesi'nin eylül ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi imalat sektörü eylül ayında küçüldü: PMI 0,9 puan azalarak 49,8 puana indi.

Ağustosta 50,7 olan imalat sanayi PMI, eylülde 49,8'e gerileyerek fabrika siparişlerindeki azalmayı ve sektörün tekrar daralma dönemine girdiğini gösterdi.

PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor. Öte yandan, ağustos ayında Avro Bölgesi imalat PMI, Mart 2022'den bu yana ilk defa 50 puanın üzerine çıkmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'a 2,5 milyar liralık Kartalkaya Sulama Yenileme Projesi İçin İmzalar Atıldı
2
Türkiye-Endonezya İhracatı %56,5 Arttı: 317,4 Milyon Dolara Ulaştı
3
ABD Enerji Bakanlığı Lithium Americas'tan %5 Hisse Aldı — Thacker Pass Lityum Yatırımı
4
Avro Bölgesi İmalat Sanayi PMI Eylülde 49,8'e Geriledi
5
Akaryakıt Sektörünün Sorunları Çanakkale'de Görüşüldü
6
Avro Bölgesi'nde Yıllık Enflasyon Eylülde %2,2'ye Yükseldi
7
Geleceğin Ziraat Mühendisleri NÖHÜ Uygulama Bahçelerinde Yetişiyor

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam