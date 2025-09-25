Avro Bölgesi'nde Düşük Faizler Banka Kredilerini Artırıyor: Şirket Kredileri Ağustosta %3 Arttı

Avro Bölgesi'nde Düşük Faizler Banka Kredilerini Artırıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yayımlanan aylık verilere göre, düşük faiz ortamı Avro Bölgesi'nde banka kredilerinde artışa yol açtı. Hem şirketler hem de hane halkı yeni kredi talebini yükseltti.

Şirket ve tüketici kredilerinde yükseliş

ECB verileri, yıllık bazda temmuzda yüzde 2,8 büyüyen şirket kredilerinin ağustosta yüzde 3 artığını gösteriyor. Bu artış, Avro Bölgesi'ndeki şirketlerin yeni kredilere olan talebinin Haziran 2023'ten beri en yüksek seviyesine ulaştığını işaret ediyor. Tüketici kredileri ise aynı dönemde yıllık bazda yüzde 2,5 yükseldi; temmuzda bu oran yüzde 2,4 olarak kaydedilmişti.

M3 para arzı beklentilerin altında

Ağustosta M3 para arzı, yıllık bazda yüzde 2,9 artış göstererek analistlerin beklentisi olan yüzde 3,3'ün altında gerçekleşti. Para arzındaki bu ivme, kredi büyümesi ile birlikte para politikasının yakından izlenmesine neden oluyor.

ECB'nin faiz politikası ve toplantı takvimi

Öte yandan ECB, Avro Bölgesi'nin mevduat faizini Haziran 2024'ten bu yana toplam 8 kez düşürdükten sonra temmuz ve eylül aylarında faiz indirimlerine ara vermişti. Mevduat faizi şu anda yüzde 2 seviyesinde bulunuyor. 30 Ekim'de gerçekleştirilecek ECB Para Politikası Kurulu toplantısı yatırımcıların odağında; bankanın bu toplantıda enflasyon hedefe yaklaştığı için faizleri sabit tutması bekleniyor.

Enflasyon görünümü

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon temmuzda yüzde 2 iken, ağustosta yüzde 2,1'e yükselmişti. ECB, ekonominin sağlıklı işlemesi için yüzde 2 enflasyon hedefini esas alıyor.