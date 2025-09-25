Avro Bölgesi'nde Düşük Faizler Banka Kredilerini Artırıyor: Şirket Kredileri Ağustosta %3 Arttı

ECB verilerine göre düşük faizler Avro Bölgesi'nde kredi talebini yükseltiyor; şirket kredileri ağustosta %3, tüketici kredileri %2,5 arttı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 13:29
Avro Bölgesi'nde Düşük Faizler Banka Kredilerini Artırıyor: Şirket Kredileri Ağustosta %3 Arttı

Avro Bölgesi'nde Düşük Faizler Banka Kredilerini Artırıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yayımlanan aylık verilere göre, düşük faiz ortamı Avro Bölgesi'nde banka kredilerinde artışa yol açtı. Hem şirketler hem de hane halkı yeni kredi talebini yükseltti.

Şirket ve tüketici kredilerinde yükseliş

ECB verileri, yıllık bazda temmuzda yüzde 2,8 büyüyen şirket kredilerinin ağustosta yüzde 3 artığını gösteriyor. Bu artış, Avro Bölgesi'ndeki şirketlerin yeni kredilere olan talebinin Haziran 2023'ten beri en yüksek seviyesine ulaştığını işaret ediyor. Tüketici kredileri ise aynı dönemde yıllık bazda yüzde 2,5 yükseldi; temmuzda bu oran yüzde 2,4 olarak kaydedilmişti.

M3 para arzı beklentilerin altında

Ağustosta M3 para arzı, yıllık bazda yüzde 2,9 artış göstererek analistlerin beklentisi olan yüzde 3,3'ün altında gerçekleşti. Para arzındaki bu ivme, kredi büyümesi ile birlikte para politikasının yakından izlenmesine neden oluyor.

ECB'nin faiz politikası ve toplantı takvimi

Öte yandan ECB, Avro Bölgesi'nin mevduat faizini Haziran 2024'ten bu yana toplam 8 kez düşürdükten sonra temmuz ve eylül aylarında faiz indirimlerine ara vermişti. Mevduat faizi şu anda yüzde 2 seviyesinde bulunuyor. 30 Ekim'de gerçekleştirilecek ECB Para Politikası Kurulu toplantısı yatırımcıların odağında; bankanın bu toplantıda enflasyon hedefe yaklaştığı için faizleri sabit tutması bekleniyor.

Enflasyon görünümü

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon temmuzda yüzde 2 iken, ağustosta yüzde 2,1'e yükselmişti. ECB, ekonominin sağlıklı işlemesi için yüzde 2 enflasyon hedefini esas alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spot doğal gaz fiyatları: Referans 1000 m³ = 14 bin 400 lira 80 kuruş
2
Spot Elektrik Fiyatları: Yarına En Yüksek 3 bin 400 lira, En Düşük 202,87 lira
3
MKK ile Caja de Valores Arasında Mutabakat Zaptı
4
Gaziantep'te E-İhracat Zirvesi: GAİB, Dijital Dönüşümü Vurguladı
5
Tüm Türkiye'deki emeklilere ödenecek! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı farkı yok: Müjdeli haber geldi
6
Avro Bölgesi'nde Düşük Faizler Banka Kredilerini Artırıyor: Şirket Kredileri Ağustosta %3 Arttı
7
Uraloğlu: Türk Deniz Ticaret Filomuz Dünya'da İlk 10'da

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim