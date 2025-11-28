Workup 13’üncü Dönemi Tamamlandı: 16 Girişim Mezun, Novocycle 12 Milyon $ Yatırım

Workup 13’üncü Dönemi Tamamlandı

Türkiye İş Bankası’nın ana destekçiliğinde 8 yıldır sürdürülen Workup programının 13’üncü döneminden 16 girişim mezun oldu. Programın bugüne kadarki başarısı, 75’ten fazla girişimin farklı yatırımcılardan toplam 60 milyon ABD Doları üzerinde yatırım alması ve İş Bankası ile grup şirketlerinin programa dâhil olan 80’den fazlası ile iş birliği yapmasıyla öne çıkıyor.

Program yapısı ve Demo Day

Workup, 2017'den bu yana İş Bankası ana destekçiliğinde yürütülüyor. 13’üncü dönem, önceki dönemlerden farklı olarak dikey odaklı dört programın tek çatı altında toplandığı bir yapı ile gerçekleştirildi: Workup (dikey bağımsız), Workup Agri, Workup Gaming ve sürdürülebilirlik ile sosyal etki odaklı Workup4Future. Dönem sonunda İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenen Demo Day’e iş dünyası ve girişimcilik ekosistemi temsilcileri, melek yatırımcılar, girişim sermayesi şirketleri ile hızlandırma ve kuluçka programlarının yöneticileri ve İş Bankası ile iştiraklerinin yöneticileri katıldı; mezun girişimcilerden 10'u ölçeklenme yolculuklarını paylaştı.

İş Bankası'ndan Hakan Aran'ın değerlendirmesi

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 'Workup’ı ilk hayata geçirdiğimizde asırlık çınar olma yolunda ilerleyen bir kurum olarak, daha yeni kurulmuş girişimlerle yan yana geldiğimizde her iki tarafın da ne gibi kazanımları olabileceğini bilerek yola çıktık. Bu yolculukta İş Bankası olarak çok şey öğrendik. Bu zamana kadar 8 takvim yaşı aldık ama 18 yaş gençleştik. İş Bankası’nda çalışmakla girişimcilik dünyasında çalışmak, girişimci olmak arasındaki çizgiler çok inceldi' dedi.

Aran, İş Bankası’nın girişimcilik dünyasına ayırdığı fonların büyüklüğünün 1 milyar doları geçtiğini belirtti. İş Portföy’den Amsterdam merkezli Tibaş Ventures ve Maxis'ten Silikon Vadisi'ndeki Maxitech'e kadar birçok iştirak ve fon ile farklı kollar üzerinden girişimciliğe destek verdiklerini vurguladı. Aran, yatırım yaptıkları girişimlerin bilançolarda görünen değerinin üzerinde gerçek piyasa değerine ulaştığını ifade ederek, İş Bankası’nın 381 milyar TL özkaynakları içinde yer alan 425 milyon USD tutarındaki bu yatırımların piyasa değerinin 1 milyar USD'yi aştığını söyledi.

Aran ayrıca, Türkiye’de kısıtlı sermaye ve tasarrufları desteklemenin en etkili yolunun bankaların girişim sermayesi yatırım fonları kurması olduğunu belirterek, geleneksel kredi verme modelleri ile girişim sermayesi yatırımlarının ekonomiye farklı ve tamamlayıcı katkılar sağladığını kaydetti.

Program sonuçları ve öne çıkan girişimler

Yapay Zekâ Fabrikası yürütücülüğündeki programda başvuruların ilk değerlendirmesi Entrapeer'in yapay zekâ ajanları ve gelişmiş skorlama algoritmaları ile yapıldı. Altı ay süren program boyunca girişimlerin üçü ilk satışını gerçekleştirdi, diğerleri ise ciro bazında ortalama 3 katın üzerinde büyüme kaydetti. Mezun girişimlerden Novocycle, 12 milyon ABD Doları tutarındaki yatırım turunu başarıyla kapattı.

İş Bankası ve grup şirketleri, programdaki girişimlerin 8’inin büyüme süreçlerinde müşteri olarak yer aldı, kampanyalar düzenledi veya müşterilerinin kullanımına sundu.

Workup'ın genel etkisi

Workup, bugüne kadar 17 bini aşkın başvuru aldı ve 13’üncü dönemin tamamlanmasıyla mezun sayısı 182'ye ulaştı. Program mezunlarından 75'ten fazlası, farklı yatırımcılardan toplam 60 milyon ABD Doları üzerinde yatırım çekti. İş Bankası ve grup şirketleri, programa dahil olan girişimlerden 80'den fazlası ile iş birliği gerçekleştirdi. Ayrıca Maxis Girişim Sermayesi fonları, Workup mezunu 18 girişime toplam 5 milyon ABD Doları fon sağladı.

