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Avro Bölgesi'nde İmalat Sanayi Daralıyor: Aralık PMI Raporu Açıklandı

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi, aralık ayında 45,1 puana gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesini gördü. Almanya, Fransa ve İtalya'da zayıflama gözlemlendi.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 12:54
Avro Bölgesi'nde İmalat Sanayi Daralıyor: Aralık PMI Raporu Açıklandı

Avro Bölgesi'nde İmalat Sanayi Zayıflıyor

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralık ayında 0,1 puan düşerek 45,1 puana indi. Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, bölgenin aralık ayı imalat sanayi verilerini yayımladı.

Önemli Düşüşler ve Zayıflama

Verilere göre, Avro Bölgesi'nin imalat sektörü; yeni siparişler, üretim, satın alma faaliyetleri ve envanterlerde gerileme yaşadı. Kasım ayında 45,2 puanda olan imalat sanayi PMI, aralıkta 45,1 puana düşerek son üç ayın en düşük seviyesini gördü.

Bölgedeki Ülkelerde Durum

Avro Bölgesi'nin en büyük üç ekonomisi olan Almanya, Fransa ve İtalya'da da imalat sektörü aralık ayında zayıfladı. Bu durum, Avro Bölgesi'nde imalat sektörünün 2024 yılına daralarak gireceği anlamına geliyor.

Uzman Görüşleri

Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) Başekonomisti Cyrus de la Rubia, Avro Bölgesi'nde üretim sektörünün aralık ayında toparlanamadığını belirtti. Rubia, yeni siparişlerin önceki iki aya göre daha da azaldığını ve imalatın hızlı bir toparlanma sürecinin beklenmediğini ifade etti.

2022 yılından bu yana PMI verileri, 50 puanın altında seyretmektedir. 50 puanın üzeri büyümeye, altı ise daralmaya işaret etmektedir.

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