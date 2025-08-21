DOLAR
Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretimi Haziran Ayında %0,8 Düştü

Eurostat verileri: Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi haziranda aylık %0,8 azalırken yıllık %1,7 arttı; AB'de aylık %0,5 düşüş, yıllık %1,9 artış görüldü.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 12:51
Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretimi Haziran Ayında %0,8 Düştü

Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretimi Haziran Ayında Düştü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesinde inşaat üretimi haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 azaldı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 1,7 yükseldi.

AB genelinde ise inşaat üretimi haziranda önceki aya kıyasla yüzde 0,5 düştü, yıllık bazda yüzde 1,9 arttı.

Ülke Bazlı Aylık Değişimler

Haziranda AB ülkeleri arasında aylık bazda en fazla artış yüzde 5,3 ile Slovakya'da, yüzde 4,5 ile Romanya'da ve yüzde 3,2 ile Polonya'da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 5,6 ile İspanya'da, yüzde 5,3 ile Macaristan'da ve yüzde 3,7 ile Slovenya'da ölçüldü.

Yıllık Bazda Öne Çıkanlar

İnşaat üretimi yıllık bazda yüzde 31,4 ile İspanya'da, yüzde 14 ile Çekya'da ve yüzde 9,8 ile Slovakya'da artarken; Fransa'da yüzde 5,1, Avusturya'da yüzde 5 ve Almanya'da yüzde 2,5 gerileme kaydedildi.

