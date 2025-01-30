Avro Bölgesi'nde İşsizlik Oranı Arttı: 2024 Aralık Raporu

Avro Bölgesi'nde İşsizlik Oranlarında Artış Yaşandı

Avro Bölgesi'nde Kasım 2024'te %6,2 olan işsizlik oranı, Aralık ayında %6,3'e tırmandı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2024 yılı Aralık ayı işsizlik verilerini kamuoyuna açıkladı.

AB'de İşsizlik Oranı Yükseldi

Yayımlanan verilere göre, AB'de Kasım ayında %5,8 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Aralık'ta %5,9'a yükseldi. Bu durum, genel ekonomik koşulların iş gücü piyasasında etkisini sürdürdüğünü gösteriyor.

Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalar

Bir önceki yılın aynı döneminde, Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı %6,5, AB'de ise %6 olarak kaydedilmişti. 2024 Aralık verileri, işsizlik oranında geçen yıla kıyasla bir miktar düşüş olduğunu ortaya koysa da, artış göstermesi dikkat çekici.

Ülke Bazında İşsizlik Oranları

Aralık ayında işsizlik oranları, İspanya'da %10,6, Yunanistan'da %9,4, Finlandiya'da %8,6 ve İsveç'te %8,5 olarak belirlendi. Bu ülkelerdeki yüksek oranlar, ekonomik farklılıkların iş gücü piyasalarındaki etkisini yansıtıyor.

Genç İşsizlik Verileri

Aralık ayında AB genelinde işsiz sayısı 12 milyon 978 bin olarak hesaplandı. Bu rakamın 10 milyon 830 bini, Avro Bölgesi'nde yer aldı. 25 yaş altı genç işsiz sayısı ise AB'de 2 milyon 927 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 359 bin olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı, AB'de %15, Avro Bölgesi'nde ise %14,8 olarak ölçüldü.