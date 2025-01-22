Avro Bölgesi'nde Kamu Borcu Oranı Yüzde 88,2'ye Ulaştı

Avro Bölgesi'nde kamu borcu oranı, 2024 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre, GSYH'ye oranı yüzde 88,2 seviyesinde belirlendi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde toplam kamu borcu 13 trilyon 229 milyar avro seviyesine yükseldi.

Bu dönemde Avrupa Birliği (AB) genelinde kamu borcunun GSYH'ye oranı ise yüzde 81,6 seviyesini korudu.

En yüksek kamu borcu oranlarının bulunduğu ülkeler arasında Yunanistan yüzde 158,2 ile birinci sırada yer alırken, onu İtalya yüzde 136,3, Fransa yüzde 113,8, Belçika yüzde 105,6 ve İspanya yüzde 104,3 ile takip etti.

Öte yandan, kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler ise Estonya yüzde 24, Bulgaristan yüzde 24,6 ve Lüksemburg yüzde 26,6 ile sıralandı.

Avrupa Birliği kurallarına göre, üye ülkelerin kamu borçlarının GSYH'lerinin yüzde 60'ını, bütçe açıklarının ise GSYH'lerinin yüzde 3'ünü geçmemesi gerekiyor. Ancak birçok AB ülkesi, mali kurallara uymadığı görünmektedir.