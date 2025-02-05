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AB, Un Kurdu İçeren Ürünlerin Satışına İzin Verdi

Avrupa Birliği, ultraviyole işlem görmüş un kurdu larvası tozunun gıda ürünlerinde kullanılmasına onay verdi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 12:26
AB, Un Kurdu İçeren Ürünlerin Satışına İzin Verdi

AB, Gıda Ürünlerinde Un Kurdu Larvasına Onay Verdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ultraviyole işlem görmüş un kurdu larvası tozu içeren gıda ürünlerinin satışına izin verdi. Bu düzenleme, 10 Şubat'tan itibaren geçerli olacak.

Ultraviole İşleme Tabi Ürünler

AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan yönetmelikle, toz halindeki un kurdu larvalarının yeni bir gıda olarak piyasaya sürülmesi onaylandı. Bu kapsamda, Fransız Nutri Earth şirketi, un kurdu larvasının kullanıldığı ekmek, kek, makarna, işlenmiş patates ürünleri, peynir, süt ürünleri ve reçelleri 5 yıl süreyle piyasaya sunma yetkisine sahip oldu.

Etiketleme ve Güvenlik

Bu ürünlerin etiketlerinde, içeriğinde bulunan ultraviole işleme tabi un kurdu larvası olduğu ve alerjik reaksiyonlara yol açabileceği açıkça belirtilecektir. 2023 yılı içinde Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), bu yeni gıdanın uygun koşullar ve kullanım seviyelerinde güvenilir olduğunu vurgulamış, böylelikle ekmek, kek, makarna, işlenmiş patates ürünleri, peynir ve süt ürünleri ile reçellerde kullanılabileceğini ifade etmiştir.

AB'deki Diğer Böcek Kullanımı Onayları

AB, daha önce nitelikli böceklerin gıdalarda kullanılmasına izin vermiştir. Özellikle, dondurulmuş, kurutulmuş veya toz haline getirilmiş un kurdu larvası, çekirge ve cırcır böceği gibi ürünlerin gıda içeriklerinde belli miktarlarda yer alması onaylanmıştır.

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