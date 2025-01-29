Avro Bölgesi'nde Şirket Kredileri Faiz İndirimlerinin Ardından Artış Göstermeye Devam Ediyor

Şirket Kredilerinde Ciddi Artışlar

Avro Bölgesi'ndeki bankalar, Avrupa Merkez Bankası (ECB)'nın faiz indirimleri sonrasında Aralık 2024'te şirketlere daha fazla kredi vermeye başladı. ECB, Aralık 2024’e dair şirket ve tüketici kredilerinin aylık değişimlerini yayımladı.

Yıllık bazda Kasım 2024'te %1 büyüyen şirket kredileri, Aralık 2024'te %1,5 artış kaydetti. Bu artış, Temmuz 2023'ten bu yana şirketlerin yeni kredilere olan talebinin en yüksek seviyede olduğunu gösteriyor.

Yüksek Kredi Miktarları

İşletmelere verilen aylık kredi miktarı Aralık 2024'te 39 milyar avroya yükseldi. Bu miktar, bankaların geçen yıl son çeyreğinde uygulamaya koyduğu kredi standartlarının sıkılaşmasına rağmen, Ağustos 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Tüketici Kredilerindeki Yükseliş

Tüketici kredileri ise 2023'ün aynı dönemine göre %1,1 artarak, Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek artışı yaşadı. Tüketicilere yönelik aylık kredi miktarı da 14 milyar avro ile son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

M3 Para Arzındaki Değişim

Aralık 2024'te M3 para arzı, yıllık bazda %3,5 artış gösterirken, bu rakam analistlerin beklentisi olan %3,8'in altında kaldı.

ECB'nin Yeni Faiz Kararları Bekleniyor

Öte yandan, yarın gerçekleştirilecek ECB'nin para politikası kurulu toplantısı yatırımcıların odağında olacak. Piyasalar, bu toplantıda 25 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor.

ECB, 12 Aralık'ta, zayıflayan ekonomiye karşı dördüncü faiz indirimini gerçekleştirerek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmüştü. Banka, mevduat faiz oranını %3,25'ten %3'e indirmişti. Son haftalarda, ECB'nin önde gelen temsilcileri, azalan enflasyon riskleri ve zayıf ekonomik durumda bu yıl daha fazla faiz indirimine gidebileceklerini belirtmişti.

Bu arada, Avro Bölgesi'nde Kasım 2024'te %2,2 olan yıllık enflasyon Aralık'ta %2,4’e yükseldi. ECB, Avro Bölgesi'ndeki enflasyon oranının yılın ilk yarısında hedefi olan %2'ye ineceğini öngörüyor.