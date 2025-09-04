DOLAR
Avro Bölgesi'nde Temmuzda Perakende Satışlar Yüzde 0,5 Düştü

Eurostat verilerine göre Avro Bölgesi'nde temmuzda perakende satışlar aylık yüzde 0,5 gerilerken yıllık yüzde 2,2 arttı; AB'de aylık yüzde 0,4 düşüş kaydedildi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 14:59
Avro Bölgesi'nde Perakende Satışlar Temmuzda Yüzde 0,5 Düştü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Genel Görünüm

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar temmuzda önceki aya göre yüzde 0,5 gerilerken, yıllık bazda yüzde 2,2 artış gösterdi. AB'de perakende satışlar temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 0,4 düşerken, yıllık bazda yüzde 2,4 yükseldi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde perakende satışların aylık yüzde 0,3 düşeceği, yıllık yüzde 2,4 artacağı yönündeydi.

Ülke Bazında Aylık Değişim

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış yüzde 1,5 ile Litvanya’da, yüzde 1,4 ile Letonya’da ve yüzde 1,1 ile Hollanda’da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 4 ile Hırvatistan'ta, yüzde 2 ile Estonya’da ve yüzde 1,5 ile Almanya'da ölçüldü.

Yıllık Bazda Öne Çıkanlar

Temmuzda yıllık bazda perakende satışlar en fazla yüzde 8,5 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde artarken, yüzde 6,1 ile Portekiz ve yüzde 6 ile Bulgaristan da yüksek artış kaydetti. Slovenya'da ise yıllık bazda perakende satışlar yüzde 0,7 geriledi.

