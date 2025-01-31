Avro Bölgesi'nde Tüketicilerin 2025 Enflasyon Beklentileri Artış Gösterdi

Avro Bölgesi'nde Enflasyon Beklentileri Yükseliyor

Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 2025 yılına ilişkin enflasyon beklentileri hafif yükseliş kaydetti. Avrupa Merkez Bankası tarafından açıklanan yılın ilk çeyreğine dair Tüketici Beklentileri Anketi sonuçları ile birlikte, tüketicilerin enflasyon öngörüleri güncellendi.

Tüketicilerin Beklentileri

Tüketiciler, bu yıl enflasyonun yüzde 2,1, 2026'da yüzde 1,9 ve 2027'de yüzde 2 seviyesine ulaşacağını beklerken, 2025 yılına yönelik tahminlerini yüzde 0,2 yukarı revize ettiler. 2026 yılına yönelik enflasyon beklentileri ise değişiklik göstermedi.

Enerji ve Gıda Fiyatlarının Etkisi

Enerji ve gıda fiyatları hariç enflasyon beklentileri, yine bu yıl ile 2026 yılı için sabit kaldı. Uzun vadeli enflasyon beklentileri ise yüzde 2 seviyesinde stabil düzeyde seyretti.

Ekonomik Büyüme Tahminleri

Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin ekonomik büyüme tahminleri bu yıl için yüzde 1, gelecek yıl ve 2027'de ise yüzde 1,3 olarak kaydedildi. Daha önceki anketlerle karşılaştırıldığında, bu yıla dair ekonomik büyüme tahmini 0,2, 2026 yılı tahmini ise 0,1 puanlık bir düşüş gösterdi. Ekonomik ve siyasi belirsizlikler bu düşüşün önemli nedenleri arasında yer aldı.