DOLAR
35,86 -0,21%
EURO
37,24 0,36%
ALTIN
3.227,54 -0,42%
BITCOIN
3.751.357,66 0,55%

Avro Bölgesi'nde Tüketicilerin 2025 Enflasyon Beklentileri Artış Gösterdi

Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 2025 yılındaki enflasyon beklentileri hafif bir artışla güncellendi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 13:44
Avro Bölgesi'nde Tüketicilerin 2025 Enflasyon Beklentileri Artış Gösterdi

Avro Bölgesi'nde Enflasyon Beklentileri Yükseliyor

Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 2025 yılına ilişkin enflasyon beklentileri hafif yükseliş kaydetti. Avrupa Merkez Bankası tarafından açıklanan yılın ilk çeyreğine dair Tüketici Beklentileri Anketi sonuçları ile birlikte, tüketicilerin enflasyon öngörüleri güncellendi.

Tüketicilerin Beklentileri

Tüketiciler, bu yıl enflasyonun yüzde 2,1, 2026'da yüzde 1,9 ve 2027'de yüzde 2 seviyesine ulaşacağını beklerken, 2025 yılına yönelik tahminlerini yüzde 0,2 yukarı revize ettiler. 2026 yılına yönelik enflasyon beklentileri ise değişiklik göstermedi.

Enerji ve Gıda Fiyatlarının Etkisi

Enerji ve gıda fiyatları hariç enflasyon beklentileri, yine bu yıl ile 2026 yılı için sabit kaldı. Uzun vadeli enflasyon beklentileri ise yüzde 2 seviyesinde stabil düzeyde seyretti.

Ekonomik Büyüme Tahminleri

Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin ekonomik büyüme tahminleri bu yıl için yüzde 1, gelecek yıl ve 2027'de ise yüzde 1,3 olarak kaydedildi. Daha önceki anketlerle karşılaştırıldığında, bu yıla dair ekonomik büyüme tahmini 0,2, 2026 yılı tahmini ise 0,1 puanlık bir düşüş gösterdi. Ekonomik ve siyasi belirsizlikler bu düşüşün önemli nedenleri arasında yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KAGİDER Toplantısında Kadın Girişimciliği Destekleyen Stratejiler Paylaşıldı
2
ATO Başkanı Baran'dan İşletmelere Destek Talebi
3
Yeni yılda ÖTV'siz sıfır araçlar listesi! Listeye bakanın başı dönecek
4
Gümrük Vergisiz İthalat Kontenjanları Belirlendi
5
Brent Petrol Fiyatı 74,81 Dolar Seviyesinde Sabitlendi
6
VİOP'ta Ekim Vadeli Endeks Kontratı Yatay Başladı
7
Bakan Şimşek'ten Dış Ticaret Açığı Değerlendirmesi

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir