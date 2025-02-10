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Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Şubatta Artış Gösterdi

Avro Bölgesi yatırımcı güven endeksi, Trump'ın gümrük vergisi tehdidine rağmen şubatta 5 puan artarak eksi 12,7 oldu.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 13:45
Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Şubatta Artış Gösterdi

Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Yükseliyor

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği (AB) ürünlerine yönelik gümrük vergisi tehdidine rağmen şubat ayında 5 puanlık artış göstererek eksi 12,7 seviyesine yükseldi.

Frankfurt merkezli Sentix tarafından açıklanan verilere göre, ocak ayında eksi 17,7 olarak kaydedilen genel yatırımcı güven endeksi, bu ay eksi 12,7'ye çıkarak Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Beklenti endeksinin eksi 16,3 olması bekleniyordu.

Gelecek Beklentileri Gelişiyor

Yatırımcıların önümüzdeki 6 ay için beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de, eksi 5'ten 1'e çıkarak Temmuz 2024’ten bu yana ilk kez sıfırın üzerine çıktı. Mevcut Durum Endeksi ise eksi 29,5’ten eksi 25,5’e yükseldi.

Sentix'in değerlendirmelerine göre, Trump'ın gümrük vergisi açıklamalarına rağmen Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveninin artması, bölgenin ekonomik krizden çıkma çabalarının bir göstergesi olarak yorumlandı. Açıklamada, 'Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'nın zayıflığının, yukarı yönlü ivmeyi baskıladığı' vurgulandı.

Yeni Hükümetten Beklentiler Artıyor

Analizlerde, Almanya'nın resesyondaki ekonomisinin Avro Bölgesi üzerinde negatif bir etki yarattığı ifade edilirken, yeni seçilen Alman hükümetinin daha iş dostu politikalar izleyeceği yönündeki umutların iyileşme beklentilerini artırdığı belirtildi.

Yatırımcı güveni anketi, 6-8 Şubat tarihlerinde, toplam 1111 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Trump, dış ticaret açığını azaltmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla, AB ürünlerine yönelik gümrük vergilerini önemli ölçüde artırmayı planladığını belirtmiştir. Başkan, AB'den yapılan tüm ithalat için yüzde 10 veya yüzde 20 oranında gümrük vergisi uygulamayı hedefliyor.

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