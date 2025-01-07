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Avro Bölgesi'nde Yıllık Enflasyon Aralıkta Yükseldi: %2,4'e Ulaşıldı

Avro Bölgesi'nde aralık ayında yıllık enflasyon %2,4 seviyesine çıkarken, çekirdek enflasyon %2,7 olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 14:16
Avro Bölgesi'nde Yıllık Enflasyon Aralıkta Yükseldi: %2,4'e Ulaşıldı

Avro Bölgesi'nde Enflasyon Artış Gösterdi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon oranı aralık ayında yüzde 2,4 seviyesine yükseldi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin aralık ayına ilişkin öncü enflasyon verilerini yayımladı.

Artış Oranları ve Beklentiler

Buna göre, Avro Bölgesi'nde kasım ayında yüzde 2,2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta %2,4'e çıktı. Aralık ayında TÜFE, aylık bazda ise %0,4 artış gösterdi. Piyasa beklentileri de yıllık enflasyonun aralıkta %2,4 olacağı yönündeydi.

Çekirdek Enflasyon Verileri

Avro Bölgesi'nde aralıkta çekirdek enflasyon yıllık bazda %2,7 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek fiyat artışı %4 ile hizmet sektöründe görüldü. Bu artışı %2,7 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, %0,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve %0,1 ile enerji ürünleri izledi.

Ülkelere Göre Enflasyon Rakamları

Aralık ayında enflasyon oranları ülkeler bazında şu şekilde belirlendi: Hırvatistan'da %4,5, Belçika'da %4,4, Estonya'da %4,1 ve Hollanda'da %3,9 oldu. Almanya ve İspanya'da yıllık enflasyon %2,8, Fransa'da %1,8 ve İtalya'da %1,4 seviyesinde kaydedildi.

ECB'nin Hedefleri

Avrupa Merkez Bankası (ECB), enflasyonun orta vadede %2 olmasını hedefliyor.

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